Rodrigo Felinto Ibarra Epitácio Maia é pré-candidato à eleição presidencial de 2018 pelos Democratas (DEM).

Rodrigo Maia, nascido no Chile em 1970, ganhou mais protagonismo político depois de assumir o comando da Câmara dos Deputados, substituindo Eduardo Cunha (MDB-RJ), preso pela Operação Lava Jato. O filho do ex-prefeito do Rio, César Maia, exerce o quinto mandato como deputado federal. Em 2007, assumiu a presidência nacional do DEM, após a reformulação do antigo PFL.