Na recepção de um hotel, como enfermeiro de idosos ou na função de um empregado doméstico: androides estão aos poucos se fazendo presentes na vida cotidiana e podem preencher lacuna no mercado laboral.

A mais recente inovação do setor é o Human Support Robot (HSR), desenvolvido pela Toyota. Com um corpo cilíndrico, braços dobráveis e ampla mobilidade, ele pode apanhar objetos do chão e de prateleiras.