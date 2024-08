Riso, a arma secreta de Kamala Harris

Cair no ridículo é um medo ancestral dos poderosos. Mas cada vez mais líderes aprendem a vantagem do humor inclusivo. Enquanto Trump agride e degrada, sua oponente sabe desarmar, aliar-se e revidar – com graça.

Ela tem o riso de uma pessoa louca, esbraveja Donald Trump contra sua provável adversária no pleito pela presidência dos Estados Unidos. O magnata republicano não se cansa de difamar a atual vice-presidente, zomba dela como mulher, como pessoa de cor. Seus adeptos seguem a deixa, disseminando memes ofensivos e vídeos forjados nas redes sociais.

No entanto, Kamala Harris e sua equipe eleitoral aparam os golpes, virando a mesa. Também aqui, o povo das redes colabora, sobretudo através do TikTok: canais que normalmente se ocupam das celebridades do showbiz dão a Kamala tratamento de ícone pop.

A figura de culto é uma política alegre, capaz de rir com vontade de si mesma, que sabe neutralizar as campanhas viciosas e vez por outra também revida. Como ao mencionar que, na carreira advogada, encontrou malfeitores de todo tipo: "Criminosos que abusam de mulheres, estelionatários e vigaristas que violaram as regras em benefício próprio. Podem me acreditar: eu conheço caras como Donald Trump."

Harris-Walz: uma nova dosagem de graça e liderança

A democrata faz o ex-presidente literalmente subir pelas paredes ao tachá-lo de weird – esquisito, bizarro, anormal –, para então, com a devida seriedade "estatal", se dedicar aos complexos temas de campanha. Com essa tática, secundada por seu não menos bem-humorado candidato a vice, Tim Walz, ela consegue marcar pontos, analisa a especialista em humor e coach Eva Ullmann.

"Na campanha eleitoral americana, a questão não é só humor. Do ponto de vista político, a dupla Harris-Walz mantém uma linha clara, é capaz de se impor e tem status elevado. Não são comediantes, não é desse jeito que querem se apresentar, mas seu humor tem algo bem simpático e sólido, inclusivo, e isso é muito desarmante."

Seu grande trunfo em relação a Trump, é que "não são, nem de longe, tão desrespeitosos": "E justamente isso, parece, é o tiro que saiu pela culatra para Trump e o séquito dele, pois a sociedade está dizendo: 'Ah, não, a gente não está mais a fim disso. Estamos de saco cheio dessa eterna degradação, humilhação, ódio, não queremos mais essa forma de humor.'"

Em Tim Walz, Harris encontrou um parceiro que também sabe rir Foto: Elizabeth Frantz/REUTERS

Autora de Humor ist Chefsache (Humor é assunto de chefia), Ullmann está convicta de que a cultura do riso está em transformação: "Por muito tempo, humor nas posições de poder esteve associado à forma agressiva que Trump pratica. Mas isso não basta para liderar bem os colaboradores."

"Essa descoberta de que também existe um humor que enaltece o outro, que não ridiculariza, é realmente uma tendência nova nos círculos executivos. O maior medo em relação ao humor, para quem está no poder, é não ser levado a sério: eles têm medo de cair no ridículo, de ser o palhaço."

Gelotofobia, de Aristóteles a motivo de guerra

Esse medo tem raízes profundas na história da humanidade. Certos cientistas comportamentais estão convencidos de que o riso aparece bem nos primórdios da comunicação, e que o homem primitivo já ria antes de saber falar. O psicólogo e especialista em riso Michael Titze explica como, mais de 400 mil anos atrás, um riso divertido podia se transformar em ameaça.

"Dentro do grupo de pares, a risada transmitia uma sensação de proximidade, conexão e conforto. Tão logo duas tribos se confrontavam, porém – talvez competindo pelo mesmo território de caça – o riso dos outros podia significar: 'Fomos vencidos, eles dominam e estão rindo da gente.' Isso de ser ridicularizado é algo bem arcaico – e de que todo político tem medo."

O riso já era politizado desde a Antiguidade. Para o filósofo grego Platão, ele é uma ameaça ao Estado: quem se entrega ao riso não está mais em condições de pensar racionalmente e perde poder. Seu discípulo Aristóteles, por outro lado, gostava de rir e defendia a tese de que o riso é o que distingue o ser humano do animal.

Em seus seminários, coach e autora Eva Ullmann (dir.) ensina a rir Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa/picture alliance

Talvez a história mundial transcorresse diferente se a humanidade tivesse seguido a visão de Aristóteles. Mas não: veio o cristianismo e com ele uma religião que, por longo tempo, condenou a graça e o riso. Ao longo dos séculos, essa postura se flexibilizou, mas o temor ancestral de perda de poder segue entranhado em certas mentes.

O receio exagerado do ridículo tem até nome científico: gelotofobia. E em algumas regiões ele é ainda mais pronunciado do que no Ocidente: um estudo de 2009, realizado em 73 países por encomenda da Universidade de Zurique, constatou que em determinadas culturas – por exemplo, no Oriente Médio ou na Ásia, onde se dá grande valor à honra e a manter a fachada – o riso é percebido de maneira bem diferente.

"Lá, submeter ao ridículo, rir de alguém, pode desencadear reações inacreditáveis, até mesmo resultar em guerra", conta Titze. "Isso mostra como o riso é algo extremamente ambivalente."

Alguns casos são irremediáveis

De volta a Kamala Harris: ela tem a capacidade de neutralizar os aspectos negativos do riso dos outros, analisa Titze. "Ela é criticada e começa a rir com gosto, de um modo que enfraquece os adversários." Esse jeito vivaz também é uma forma de comunicação: "Como se ela dissesse: 'Olha só como eu estou fazendo, então se você quiser, venha comigo e fazemos o resto juntos'."

O "Cemitério alegre" da Romênia To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

É possível que Harris tenha conseguido motivar seu running mate Tim Walz justamente assim. Afinal, já na primeira ocasião em que dividiram o palanque, ele agradeceu, não só pela confiança em escolhê-lo como eventual vice-presidente, mas, acima de tudo, "por ter trazido a alegria de volta".

Muitos eleitores americanos também veem a situação assim, e a popularidade de Harris sobe nas pesquisas. Por seu lado, Trump e companhia estão precisando adotar uma outra tática: pelo menos em questão de humor, não vai ser fácil vencer a candidata democrata.

"O potencial individual para o humor é inato", afirma o psicólogo Michael Titze. "O riso tem origem genética. Não há como aprender humor, como fingi-lo ou forçá-lo, pois aí vai parecer falso."

Quanto a Trump – cujo humor muita gente não acha nem um pouco engraçado –, talvez seu caso seja irremediável. A coach Eva Ullmann só tem um conselho para o ex-astro de TV: "Não se candidatar a presidente dos Estados Unidos."