Ricos emitem o dobro de C02 que a metade mais pobre da população, aponta estudo

Sete efeitos surpreendentes das mudanças climáticas

Casas estão ruindo

Os solos da região do Polo Norte estão descongelando cada vez mais nos meses de verão. As consequências são dramáticas em nível local e mundial. As temperaturas mais altas tornam os pisos instáveis, as casas e as estradas racham e há muito mais insetos. Além disso, se o permafrost derreter, libertará gases CO2 e metano que podem agravar o aquecimento global. Um círculo vicioso.