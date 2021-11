Reunificação da Alemanha

De 1949 a 1990, a Alemanha esteve dividida: a República Federal da Alemanha (RFA), no oeste, e a República Democrática Alemã (RDA), no leste, sob governo comunista.

Selada pela construção do Muro de Berlim em 1961, a divisão do país foi uma das consequências da Guerra Fria na Europa Central. Como culminação de um penoso processo político e social e anunciado pelo declínio da ditadura comunista e a queda do Muro, em 3 de outubro de 1990 a Alemanha voltava a ser uma só, com a absorção da RDA pela RFA.