Resultado da promoção "Festival de Jazz de Montreux"

O Camarote.21 esteve no Festival de Jazz de Montreux, "o palco da grande diversidade musical do planeta", como definiu Gilberto Gil em entrevista ao programa. Ele que há quatro décadas foi o pioneiro da música brasileira em Montreux, este ano subiu ao palco suíço com Margareth Menezes e Mart'nália.

O evento que surgiu em 1967 para ser jazz, há muito tempo expandiu as fronteiras musicais. Hoje, duas semanas de programação, com cerca de 400 shows e 11 palcos, reúnem de lendas do rock a novos talentos da world music.

Em 2018, o público contou com nomes como Gregory Porter, Iggy Pop e a presença quase obrigatória da banda inglesa Deep Purple com a clássica performance de "Smoke on the water". A música que contém um dos riffs de guitarra mais conehcidos da história do rock é também conhecida como o "hino de Montreux", pois foi escrita e gravada na cidade em 1971. A letra narra o incêndio do Casino que, na época, ainda sediava o festival, como contou Ian Gillan, vocalista da banda, ao Camarote.21:

"Lá estava eu, no Casino, vendo Frank Zappa tocar, e um cara deu dois tiros com um sinalizador. Vi o clarão por cima do meu ombro. Aquilo pegou no sistema elétrico do cassino, que, por sua vez, era todo feito de madeira, e o prédio todo incendiou".

E para os espectadores do Camarote.21, um presente extra: nossa produção sorteou um kit brinde do festival. A vencedora é Renata Barbosa, do Rio de Janeiro.