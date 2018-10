Restauração de quadro de Rembrandt será transmitida ao vivo

A fase tardia de Rembrandt

Coragem para deixar inacabado

O amigo de Rembrandt Jan Six contempla direta e atentamente o observador. Na tela, Jan aparece tirando as luvas no momento em que o pintor dá de mão no pincel e captura a cena. Curiosamente, Rembrandt retrata o rosto com riqueza de detalhes, enquanto o casaco e as luvas parecem que não foram acabados. Assim, o observador se sente motivado a terminar de pintar o quadro com a própria imaginação.