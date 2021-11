Múltiplas ações no Juizado Especial impedem jornalistas de trabalhar. Para organização Repórteres sem Fronteira, abuso do direito legítimo à reparação judicial pode rapidamente assumir contornos de represália e censura.

Para o cientista político e pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande Sul (UFRGS) Luciano Da Ros, problemas históricos do judiciário do país explicam em parte as ações movidas contra os jornalistas. O maior deles, segundo o especialista, é a independência excessiva dos juízes.