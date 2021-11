Relatório Mundial da Felicidade diz que Dinamarca é o país mais feliz do mundo. Brasil é o mais feliz da América do Sul.

Em 2015 a Suíça desbancou a Dinamarca, que havia vencido na edição anterior do Relatório Mundial da Felicidade. Estudo busca influenciar políticas governamentais. Segundo relatório encomendado pela ONU em 2016, Dinamarca ocupa a primeira posição entre as nações mais afortunadas. Ranking aponta país escandinavo como o lugar mais feliz do planeta. Suíça cai para segundo lugar. Brasil perde uma posição, mas continua no top 20.