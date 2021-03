Relatório aponta omissão da França em genocídio de Ruanda

A França teria um "fechado os olhos" diante dos eventos que culminaram no genocídio de Ruanda em 1994 e, com isso, teria "uma responsabilidade pesada e avassaladora" no massacre, indicou o relatório de uma investigação, solicitada pelo governo francês, divulgado nesta sexta-feira (26/03).

Resultado de um inquérito de dois anos conduzido por uma comissão de especialistas, o relatório indica uma série de falhas graves, omissões e imprudências por parte do governo francês da época, que foi incapaz de perceber os preparativos que resultaram no genocídio de 800 mil pessoas, principalmente da minoria tutsis, entre abril e julho de 1994.

A principal conclusão do documento indica o longo envolvimento do governo francês com "um regime que encorajava massacres racistas, tornando-se cega diante da preparação do genocídio". O relatório afirma que Paris aceitou plenamente a lógica estabelecida pelo então governo de Ruanda de que os rebeldes tutsis seriam um perigo real para o regime autoritário ruandês.

O texto também aponta ainda a responsabilidade do então presidente francês François Mitterrand, amigo íntimo do então homólogo ruandês Juvenal Habyarimana, assassinado em 6 de abril de 1994. A morte de Habyarimana desencadeou o brutal genocídio que durou 100 dias. "Essa amizade explica a extensa implicação de todos os serviços do Palácio do Eliseu" na política em relação à Ruanda, diz o relatório.

Cumplicidade descartada

A comissão presidida pelo historiador Vicent Duclert, porém, destacou que não foi encontrado "nenhum documento" que mostrasse "a cúmplice da França" no genocídio. O especialista, no entanto, afirmou que Paris "tem uma responsabilidade inegável" no acontecido por ter apoiado um governo cada vez mais extremista.

Duclert apontou ainda o "fracasso" da política externa francesa, que se concentrou em assegurar "a estabilidade do Estado ruandês". O historiador afirmou ainda que Mitterrand, em vez de tentar acabar com as políticas racistas contra a minoria tutsi, apoiou Habyarimana que se aproximava cada vez mais de extremistas. "Nada foi previsto e foi insistido numa lógica neocolonialista", acrescenta.

Com quase mil páginas, o relatório analisou documentos diplomáticos e notas confidenciais. Além da relação pessoal entre Mitterrand e Habyarimana, a investigação revelou ainda que havia uma obsessão em fazer de Ruanda um território de defesa da Francofonia, o que justificou "a entrega de milhares de armas e munições ao regime de Habyarimana, assim como a participação de militares franceses no treinamento das Forças Armadas ruandesas".

O relatório mostra que o governo francês ignorou alertas de ONGs, diplomatas e do serviço secreto sobre o avanço do extremismo em Ruanda e o risco de um genocídio contra tutsis. Além disso, destaca que, quando o massacre começou, Paris demorou a romper com o regime ruandês e também se recusou posteriormente a prender os mentores do genocídio, que fugiram para zonas de controle francesa.

Passo importante

Em comunicado, o presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou que espera que o relatório possa ajudar Paris a se reaproximar de Ruanda. "Ao mesmo tempo, a França continuará seus esforços na luta contra a impunidade dos responsáveis pelo genocídio", acrescentou.

Vários suspeitos de participarem do massacre fugiram para a França posteriormente. Porém, apenas poucos deles foram a julgamento.

Já Ruanda afirmou que o relatório é "um passo importante para esclarecer o papel da França" no genocídio.

O massacre terminou em julho de 1994. Desde então, a França mantém relações tensas com Ruanda, que são marcadas pelo rompimento das relações diplomáticas entre os dois países em 2006.

cn (AFP, EFE, DW)