Reino Unido vai às urnas com trabalhistas na liderança

O Reino Unido vai às urnas nesta quinta-feira (04/07) em uma eleição geral que, segundo a expectativa geral, levará o oposicionista Partido Trabalhista de volta ao poder e encerrará quase uma década e meia de governo conservador.

A primeira votação nacional do país desde que Boris Johnson obteve uma vitória esmagadora para os conservadores em 2019 ocorre após a convocação surpresa do primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, para realizá-la seis meses antes do necessário.

Sua aposta agora parece destinada a sair pela culatra de forma espetacular, com as pesquisas durante toda a campanha de seis semanas – e nos últimos dois anos – apontando para uma grande derrota para seu partido.

Isso quase certamente colocará o líder trabalhista Keir Starmer, de 61 anos, no comando de Downing Street, como líder do maior partido no Parlamento.

Keir Starmer, o líder dos trabalhistas, e provável futuro primeiro-ministro Foto: Andrew Matthews/AP Photo/picture alliance

"Futuro do Reino Unido está nas urnas"

O Partido Trabalhista, de centro-esquerda, deverá vencer sua primeira eleição geral desde 2005 por proporções históricas, com várias pesquisas de intenção de voto na véspera da eleição prevendo sua maior vitória de todos os tempos.

Mas Starmer não estava dando nada por garantido ao exortar os eleitores a não ficarem em casa. "O futuro do Reino Unido está nas urnas", disse ele. "Mas a mudança só acontecerá se você votar."

A votação começou às 7h (horário local) em mais de 40 mil seções eleitorais em todo o país, desde salões de igrejas, centros comunitários e escolas até locais mais incomuns, como pubs e até mesmo um navio.

Sunak esteve entre os que votaram mais cedo, em seu distrito eleitoral de Northallerton, em North Yorkshire, no norte da Inglaterra. Ele chegou com sua esposa, Akshata Murty, e entrou de mãos dadas no salão do vilarejo, que é cercado por campos ondulados.

Premiê britânico, Rischi Sunak, votou pela manhã com sua mulher, Akshata Murty. Foto: Scott Heppell/AP Photo/picture alliance

Votação vai até 22h

A votação termina às 22h (horário local, 18h em Brasília). Em seguida, as emissoras anunciam as pesquisas de boca de urna, que normalmente fornecem um quadro preciso do desempenho dos principais partidos.

Os resultados dos 650 distritos eleitorais do Reino Unido serão divulgados durante a noite, com a expectativa de que o partido vencedor atinja 326 assentos – o limite para uma maioria parlamentar – ao amanhecer de sexta-feira.

As pesquisas sugerem que os eleitores punirão os conservadores após 14 anos de governo, muitas vezes caótico, e poderão destituir uma série de ministros do governo, com rumores de que até mesmo o próprio Sunak pode não estar seguro.

Isso o tornaria o primeiro premiê britânico em exercício a não manter seu cargo em uma eleição geral.

"Sei que as pessoas estão frustradas com nosso partido", admitiu ele na quarta-feira. "Mas a votação de amanhã... é uma votação sobre o futuro."

md (AFP, AP)