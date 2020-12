Reino Unido identifica nova variante do coronavírus

Uma nova variante do coronavírus Sars-CoV-2, que causa a covid-19, foi identificada no Reino Unido, anunciou nesta segunda-feira (14/12) o ministro da Saúde britânico, Matt Hancock.

Em um comunicado ao Parlamento britânico, Hancock declarou que nos últimos dias cientistas britânicos detectaram "uma nova variante do coronavírus, que pode estar associada com a propagação mais rápida no sudeste da Inglaterra".

Ainda não se sabe até que ponto o aumento do contágio em todas as faixas etárias pode ser atribuído à nova variante, de acordo com Hancock. Ele alertou que a situação exige uma "ação rápida e decisiva".

Mais de mil casos dessa nova variante foram identificados, especialmente no sul da Inglaterra, e as autoridades britânicas já notificaram a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Hancock acrescentou que não há evidência de que a variante tenha efeitos mais prejudiciais à saúde dos pacientes e considerou "muito improvável" que as vacinas desenvolvidas contra a covid-19 não tenham eficácia nesse caso específico.

Lockdown

O ministro anunciou na mesma audiência que Londres, assim como certas áreas dos condados de Essex, no leste da Inglaterra, e Hertfordshire, ao norte da capital, foram colocadas sob restrições máximas, com fechamento de bares e restaurantes a partir de quarta-feira.

A decisão do governo de colocar Londres sob restrições de nível 3 – de risco muito alto – vem menos de duas semanas após o fim do segundo lockdown em toda a Inglaterra, que durou um mês e terminou no último dia 2.

As medidas incluem proibição de reuniões sociais dentro de casa e limite de seis pessoas em encontros entre moradores de residências diferentes do lado de fora. Também devem fechar quase todos os serviços de alimentação, exceto as refeições para viagem e entregas a domicílio. Além disso, a recomendação é evitar qualquer viagem para fora da área sujeita às restrições.

O prefeito de Londres, Sadiq Khan, também pediu ao governo que feche imediatamente as escolas secundárias, que estão enfrentando por um rápido aumento no número de contágios.

