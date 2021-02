Reino Unido devolverá medalhas a militares gays expulsos

Dez espécies de animais que mostram como a homossexualidade é natural

Mestres do flerte

Entre as girafas, há mais relações entre o mesmo sexo do que entre sexos opostos. Estudos apontam que relações sexuais homoafetivas correspondem a mais de 90% de toda a atividade sexual da espécie. E as girafas não vão direto ao ponto. Machos da espécie sabem flertar, esfregando o pescoço no corpo do outro. Essas preliminares podem durar até uma hora.