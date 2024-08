Rebeca Andrade vira maior medalhista olímpica do Brasil

A ginastabrasileira Rebeca Andrade conquistou o ouro na modalidade de solo nesta segunda-feira (05/08), numa apresentação que desbancou o favoritismo da rival Simone Biles e colocou a brasileira no topo do ranking dos maiores medalhistas olímpicos do Brasil.

Rebeca, de apenas 25 anos, alcançou seis medalhas olímpicas, superando os velejadores Robert Scheidt e Torben Grael, que subiram ao pódio cinco vezes. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, ela já tinha sido a primeira brasileira a receber duas medalhasnuma única edição olímpica.

A ginasta foi a segunda a se apresentar na Bercy Arena, em Paris. Ela entrou no tablado de 12x12 metros ao som de End of time, de Beyoncé, e apresentou saltos cravados numa apresentação impecável, que seguiu sob Movimento da sanfoninha, de Anitta e Baile de Favela, de Mc João. Foram quatro chegadas de acrobacia numa sequência cheia de referências à apresentação que fez nos Jogos de Tóquio.

Americanas Simone Biles (esq.) e Jordan Chiles reconheceram o mérito da brasileira Foto: Marijan Murat/dpa/picture alliance

Ela recebeu 8.266 pela execução da série e mais 5.900 pela dificuldade das acrobacias. A pontuação total, de 14.166, foi suficiente para a colocar no topo do pódio e fazer história por uma diferença mínima da favorita Simone Biles, que até então tinha as maiores notas no salto nestes Jogos.

A americana se apresentou depois de Rebeca e chegou a 14.133 pontos. Biles pisou duas vezes fora do tablado, o que diminuiu sua nota de execução e resultou numa penalidade de 0,6.

A comissão técnica brasileira chegou a tentar revisar a nota de Rebeca, sem sucesso. A ginasta ainda aguardou as apresentações da romena Sabrina Maneca-Voinea e da americana Jordan Chiles para comemorar, emocionada, a vitória no solo.

Chiles ficou em terceiro lugar, com 13.766 pontos, após ter uma revisão de nota acatada e ultrapassar a romena Ana Barbosu. No pódio, as atletas dos Estados Unidos fizeram uma reverência à brasileira.

Uma coleção de medalhas olímpicas

Com a vitória, Rebeca chegou a dois ouros, três pratas e um bronze conquistados.

Em Paris, foram quatro medalhas: além da vitória no solo, a ginasta ficou em segundo lugar no individual geral e no salto, e em terceiro na disputa por equipes. Horas antes da apresentação do salto, ficou fora do pódio na trave de equilíbrio.

Rebeca ainda conquistou duas medalhas em Tóquio: uma de ouro, no salto, e uma de prata no individual geral.

No ranking, a ginasta paulistana ultrapassa os demais atletas tanto em número quanto em peso de cada medalha. Robert Scheidt, da vela, possui duas medalhas de ouro, duas de prata e apenas uma de bronze, enquanto Torben Grael, da mesma modalidade, acumulou dois ouros, uma prata e dois bronzes em Jogos Olímpicos.

O jogador de vôlei Serginho aparece na sequência, com dois ouros e duas pratas. Isaquias Queiroz tem um ouro, duas pratas e um bronze, seguido por Gustavo Borges, da natação, com duas pratas e dois bronzes.

gq/av (ABR,ots)