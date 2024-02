Racismo afeta profissionais estrangeiros na Alemanha

País sofre com escassez de mão de obra e quer, por isso, ser um destino atraente para imigrantes qualificados. Mas há obstáculos no caminho, como aponta uma pesquisa da OCDE.

A Alemanha precisa de imigrantes. A população está envelhecendo, os baby boomers estão se aposentando e falta mão de obra qualificada em todos os setores. É por isso que o governo alemão quer tornar o país mais atraente para profissionais estrangeiros qualificados.

Uma pesquisa realizada pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) ajuda a entender como a Alemanha tem se saído nesse quesito.

Pesquisa pioneira com 29 mil participantes

Ao longo de quase dois anos, a OCDE ouviu milhares de trabalhadores qualificados de países não pertencentes à União Europeia. O objetivo era saber mais sobre a motivação, as esperanças e os medos das pessoas que cogitam trabalhar na Alemanha.

Os participantes da pesquisa foram recrutados através do portal oficial do governo alemão Make it in Germany , que existe há mais de dez anos e oferece informações em vários idiomas às pessoas interessadas em trabalhar na Alemanha.

"Esse é um estudo único no mundo, no qual acompanhamos as pessoas a partir do momento em que elas demonstram interesse em um país", diz Thomas Liebig, da OCDE.

Quase 29 mil pessoas foram ouvidas em uma primeira etapa, no verão/outono de 2022. Destas, mais de 10 mil responderam a outras perguntas dos pesquisadores da OCDE cerca de seis meses depois. Por fim, no outono/inverno de 2023, foi realizado o questionário final, com cerca de 6 mil pessoas.

Quem participou da pesquisa?

A maioria dos entrevistados veio da Turquia (13%), Índia (10%) e Colômbia (9%). Egito, Argélia, Argentina, Filipinas, México e Rússia aparecem na sequência, cada um com até 4% dos entrevistados.

DW Revista: Por que a Alemanha busca profissionais do Brasil To play this audio please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 audio

"A maioria que procura emprego no país é de homens altamente qualificados: 75% têm diploma universitário, dos quais um terço, mestrado ou doutorado. A maioria deles tem família, ou seja, parceiro e/ou filhos. Boa parte, 60%, tem conhecimentos básicos de alemão, e um terço deles tem conhecimento avançado do idioma", informa Liebig, diretor do estudo.

"A Alemanha continua sendo um destino atraente para pessoas muito qualificadas vindas de várias parte do mundo", afirma o estudo. No entanto, muitos reclamam do longo tempo de espera para obtenção do visto. Na Turquia, por exemplo, um em cada três entrevistados (30%) classificou sua experiência com o sistema de imigração alemão como "ruim" ou "muito ruim". Na Argélia, foi um em cada cinco (21%).

Recomendações de pessoas próximas é o mais importante

O interesse pela Alemanha tem como influência principal a experiência de amigos, familiares ou colegas.

Como principais motivos para viver na Alemanha, a maioria das pessoas citou a esperança de boas oportunidades de emprego e carreira, a segurança, o bom atendimento médico, a democracia e o Estado de direito, um bom sistema educacional e oportunidades.

Atualmente, apenas 5% dos entrevistados estão na Alemanha

Nos mais de doze meses que se passaram entre as várias rodadas de entrevistas, apenas uma pequena parte do grupo (5%) conseguiu migrar para a Alemanha. Essas pessoas têm boas redes de contatos e conhecimentos do idioma alemão.

Quase todas essas pessoas (93%) trabalham em tempo integral na Alemanha. Cerca de metade atua na área de engenharia e tecnologia da informação (TI), e um em cada dez está no setor de saúde.

Pouco menos da metade ganha mais de 4 mil euros brutos por mês (R$ 21,3 mil), 13% mais de 6.000 (R$ 32 mil), mas um em cada dez ganha menos de 2.000 euros (R$ 10,6 mil).

A maioria (59%) está "razoavelmente satisfeita" ou "muito satisfeita" com a vida na Alemanha. A qualidade de vida, a cultura e a mentalidade, bem como a cultura acolhedora do país são enfatizadas de forma positiva.

Em contrapartida, muitos entrevistados estão "insatisfeitos" ou "bastante insatisfeitos" com seus contatos com as autoridades de imigração (40%) e com sua renda e situação financeira (40%).

Racismo e discriminação

Muitos dos entrevistados estavam muito preocupados com a possibilidade de serem vítimas de discriminação e racismo na Alemanha.

Quando o assunto é racismo e discriminação, os que já residem no país não podem tranquilizar os que pretendem vir, pois a realidade é pior do que os temores.

"Entre os que chegaram à Alemanha, mais da metade diz ter sido discriminada e prejudicada no mercado imobiliário. Quase 40% também relatam experiências de discriminação e racismo em lojas, restaurantes e na rua", diz Thomas Liebig. "Esses números são alarmantemente altos".

Apenas as experiências com a polícia e nas escolas que os filhos frequentam foram melhores do que previsto, de acordo com os entrevistados.

Racismo como uma desvantagem local

Os autores do estudo da OECD recomendam que a Alemanha melhore as equipes dos departamentos de vistos no exterior e das autoridades de imigração na Alemanha. Além disso, defendem mais apoio ao aprendizado de alemão no exterior e a tomada urgente de medidas contra a discriminação e o racismo.

De acordo com o último relatório de migração da OCDE, metade dos estrangeiros que se estabelece permanentemente na Alemanha vem de outros países da UE. O segundo maior grupo (21%) é de refugiados, seguido por reunião familiar – pessoas que se juntam a parentes que já vivem na Alemanha (15%). As pessoas que vêm para a Alemanha de países fora da UE para trabalhar constituem o menor grupo de imigrantes, com 14%.