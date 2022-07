Rússia enfrenta falta de contingente e "dilema" na Ucrânia

Inteligência do Exército britânico diz que a Rússia enfrenta falta de efetivo e também um dilema: seguir com os ataques no Donbass ou tentar frear os contra-ataques ucranianos em outras regiões.

O serviço de inteligência militar do Reino Unido divulgou nesta terça-feira (19/07) que o Exército russo enfrenta dificuldades para sustentar ataques na Ucrânia desde o início da invasão do país, iniciada oficialmente em 24 de fevereiro, e que esse problema está provavelmente se tornando cada vez mais agudo.

Além disso, segundo o Exército britânico, a Rússia estaria encarando um dilema entre manter os ataques na região do Donbass, no leste da Ucrânia, ou deslocar efetivo para impedir contra-ataques ucranianos em outras áreas.

"Além de lidar com uma grave falta de pessoal, os estrategistas russos enfrentam um dilema entre o envio de reservas para o Donbass ou para defender os contra-ataques ucranianos no setor sudoeste de Kherson", publicou o Ministério da Defesa do Reino Unido em seu site e no Twitter.

Segundo o órgão, a Rússia segue empregando no Donbass seis diferentes exércitos, que deveriam totalizar 150 mil militares. No entanto, ultimamente apenas cerca de 100 soldados têm participado de ofensivas em certos setores.

A inteligência britânica destacou ainda ser bastante claro que o principal objetivo russo, no momento, é tomar toda a região de Donetsk, que integra o Donbass, juntamente com Lugansk.

No entanto, ainda que a Rússia consiga novos ganhos territoriais , seu ritmo operacional e velocidade de avanço tendem a ser muito lentos, se as tropas não tiverem uma significativa pausa operacional para se reorganizar e reequipar.

