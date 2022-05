Rússia elimina limite de idade para servir no Exército

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, sancionou neste sábado (28/05) uma lei que acaba com o limite de idade para servir nas Forças Armadas do país. A medida foi tomada na mesma semana em que a Rússia realiza novas ofensiva militares no leste da Ucrânia.

A nova lei tinha sido aprovada pelas duas câmaras do Parlamento russo no início desta semana.

Os autores do projeto, do partido governamental Rússia Unida, apresentaram a medida como uma forma de recrutar "especialistas altamente qualificados", cuja idade geralmente gira em torno de 40 a 45 anos de idade.

Até a apresentação da nova lei, o limite de idade para assinar um primeiro contrato com as Forças Armadas da Rússia era de 18 a 40 anos para cidadãos do país, e de 18 a 30 anos para os estrangeiros.

Segundo os deputados russos, há especialistas interessados em participar na campanha militar na Ucrânia, mas até agora não podiam ser chamados porque o limite anterior não o permitia.

Alguns meios de comunicação social da Rússia noticiaram que a nova lei permitirá que os russos possam servir no exército até aos 65 anos. Médicos, engenheiros e especialistas em comunicação também poderão ser recrutados dessa forma.

Especialistas militares ucranianos e ocidentais afirmam que a Rússia vem sofrendo perdas pesadas na guerra da Ucrânia. Kiev diz que os russos acumulam cerca de 30.000 mortos, mas a inteligência militar do governo do Reino Unido estima 15.000 russos mortos desde o início da guerra, em 24 de fevereiro. Para efeito de comparação, a União Soviética, em nove anos de guerra no Afeganistão, perdeu 15.000 militares antes de se retirar do país.

A Rússia se limitou a informar um total de 1.351 mortos num comunicado divulgado no final de março. Moscou evitou divulgar números atualizados depois dessa data.

Os russos também enviaram recrutas para a Ucrânia, após afirmarem inicialmente que não enviariam jovens que cumprem serviço militar para o teatro de operações.

Mas em março o Ministério da Defesa da Rússia admitiu que alguns recrutas estavam envolvidos no conflito. Alguns também foram tomados como prisioneiros pelas forças ucranianas.

A Rússia conta atualmente com mais de 400.000 soldados profissionais em suas forças armadas, que no total somam mais de 900.000 homens.

O exército da Ucrânia, por sua vez, é menor - tem cerca de 200.000 soldados ativos e 900.000 reservistas, embora esses números venham aumentando através da mobilização em massa desde que a Rússia lançou sua guerra de agressão contra o país.

