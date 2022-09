Rússia anuncia retirada de tropas na região de Kharkiv

Recuo de áreas estrategicamente vitais no nordeste da Ucrânia marca a maior derrota de Moscou no campo de batalha desde que suas forças foram obrigadas a sair dos arredores de Kiev, em março.

O Ministério da Defesa da Rússia disse neste sábado (10/09) que está retirando forças de duas áreas na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia onde uma contraofensiva ucraniana fez avanços significativos nos últimos dias.

O porta-voz do Ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov, disse que as tropas serão reagrupadas das áreas de Balaklia e Izium, na região de Kharkiv, para a vizinha região de Donetsk.

Izium era uma importante base para as forças russas na área de Kharkiv. Konashenkov disse que a transferência está sendo feita "para alcançar o objetivos declarados da operação militar especial para libertar o Donbass", região do leste da Ucrânia que a Rússia considera independente da Ucrânia.

O alegado remanejamento para Donetsk é semelhante à justificativa que a Rússia deu para retirar suas forças dos arredores de Kiev no início deste ano.

O súbito abandono de Izium marca a maior derrota russa no campo de batalha desde que as forças de Moscou foram forçadas a abandonar o assalto à capital ucraniana em março.

As tropas russas lutaram duro para capturar Izium no início da guerra, usando a área posteriormente como a base logística para uma de suas principais campanhas: o ataque à região adjacente do Donbass.

Captura de Kupiansk

O anúncio do Ministério da Defesa russo foi divulgado horas depois que as tropas ucranianas capturaram a cidade de Kupiansk mais ao norte, o único eixo ferroviário de abastecimento para toda a linha de frente da Rússia no nordeste da Ucrânia. Isso cortou abruptamente a rota de suprimento para milhares de soldados russos na área de Izium, isolando todo um trecho da linha de frente que foi palco de algumas das batalhas mais intensas da guerra.

Os relatos ocorreram após vários dias de aparentes avanços das tropas da Ucrânia no sul de Kharkiv, a segunda maior cidade do país, no que poderia se tornar o maior sucesso no campo de batalha para as forças ucranianas desde que frustraram uma tentativa russa de tomar a capital, Kiev, no início da guerra, que já dura quase sete meses.

Mais cedo, na manhã deste sábado, o Ministério da Defesa britânico disse a repórteres acreditar que os ucranianos haviam avançado até 50 quilômetros ao sul de Kharkiv, e descreveu as forças russas em torno de Izium como "cada vez mais isoladas".

"Unidades ucranianas estão agora ameaçando o cidade de Kupiansk; sua captura seria um golpe significativo para Rússia porque ela fica em rotas de abastecimento para a linha de frente de Donbass", acrescentou o ministério britânico.

Moscou não reconheceu ou comentou imediatamente as alegações da Ucrânia e de seus aliados ocidentais. No entanto, Vladislav Sokolov, o chefe da administração local indicada pela Rússia, disse nas redes sociais que as autoridades em Izyum começaram a retirar os moradores para a Rússia.

Ofensiva ucraniana em Kherson

Os combates no leste da Ucrânia ocorrem em meio a uma ofensiva em andamento em torno de Kherson, no sul do país. Analistas acreditam que a Rússia retirou soldados do leste para reforçar a área em torno de Kherson, oferecendo aos ucranianos a oportunidade de atacar uma linha de frente enfraquecida.

O ministro da Defesa ucraniano, Oleksii Reznikov, disse ao canal de televisão Ukraina que os russos não tinham comida ou combustível para suas tropas na área, pois Kiev havia cortado suas linhas de abastecimento.

Os militares ucranianos afirmaram neste sábado que nesta semana foram retomados "mais de mil quilômetros quadrados'' de território para forças pró-Kremlin.

Em uma mensagem de vídeo divulgada na noite desta sexta-feira, o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski que as tropas ucranianas recuperaram mais de 30 assentamentos na região de Kharkiv desde o início do contraofensiva. "Estamos gradualmente assumindo o controle de mais assentamentos, retornando a bandeira ucraniana e proteção para nosso povo'', disse Zelenski. Ele falou depois que o governador ucraniano de Kharkiv informou que a bandeira nacional foi hasteada sobre Balakliia, uma cidade recapturada por tropas ucranianas na quinta-feira após seis meses de ocupação russa.

md (AP, Reuters)