Rússia é acusada de "roubar" aeronaves comerciais

Devido às sanções impostas pelo Ocidente à Rússia pela invasão à Ucrânia, empresas de aeronaves temem que jatos e aviões que estão atualmente estacionados em solo russo jamais sejam devolvidos. Nesta segunda-feira (28/03), entrou em prática a sanção que rescinde os contratos entre essas empresas e companhias aéreas russas – com isso, a consequente devolução dessas aeronaves, o que não ocorreu.

Líderes do mercado aéreo por meio de leasing – que consiste em um sistema semelhante a um aluguel de produtos –, como a Aercap ou a Avalon, podem não mais reaver algumas dezenas de aeronaves que estão na Rússia. As medidas foram anunciadas há cerca de um mês, mas as companhias aéreas russas não devolveram as aeronaves.

Especialistas falam que a permanência das aeronaves em solo russo pode ser encarado como "o maior roubo" da história da aviação comercial: estima-se que em torno de 400 jatos e aviões, no valor de cerca de dez bilhões de dólares no total, possam nunca mais ser reavidos.

"Temo que estamos testemunhando o maior roubo de aeronaves da história da aviação civil comercial", afirma Volodymyr Bilotkach, professor de Gestão de Tráfego Aéreo no Instituto de Tecnologia de Singapura.

O diretor-geral de Transportes da Comissão Europeia, Henrik Hololei, também argumenta que os aviões que estão na Rússia foram "roubados de seus legítimos proprietários".

Em resposta às sanções, a Rússia criou novas leis para evitar a saída das aeronaves do país. A fim de manter os certificados de segurança em dia, as aeronaves foram novamente registradas, mas em solo russo.

O duplo registro, no entanto, não é permitido pelas regras internacionais. Segundo Hololei, a ação caracteriza uma grave violação da Convenção de Aviação Civil Internacional – ou Convenção de Chicago, assinada em dezembro de 1944. Segundo dados oficiais, a Rússia já teria registrado ao menos metade de um total de 515 aeronaves alugadas.

Sem autorização para voar no exterior

Em solo russo, a maioria das aeronaves alugadas tem sido utilizada em rotas domésticas, uma vez que, com a suspensão dos certificados de navegação, não estão autorizadas a decolar no exterior ou para o exterior. Assim que aterrissam fora da Rússia, tendem a ser apreendidas.

A Comissão Europeia acompanha todos os aviões que deixam a Rússia e trabalha junto às autoridades dos países de destino a fim de assegurar questões relacionadas à segurança das aeronaves.

"Temos obtido bastante sucesso na recuperação de aviões", declarou Hololei, durante um seminário online realizado pela Eurocontrol (Organização Europeia para a Segurança da Navegação Aérea, em português).

De acordo com um relatório da agência de notícias russa Interfax, somente na semana passada 78 aviões foram apreendidos no exterior.

Quem vai pagar pelas aeronaves?

Autoridades e especialistas agora questionam quem vai pagar pelo custo das aeronaves estacionadas na Rússia, ainda que elas sejam seguradas. A tendência é de que as empresas de leasing do setor aéreo enfrentem um longo período de lutas judiciais por reembolsos, justamente devido aos altos valores dos seguros.

Conforme estimativa da Moody's, que analisa e classifica riscos de créditos, as perdas dessas empresas já chegaram a 11 bilhões de dólares devido à guerra na Ucrânia. Ainda que as aeronaves sejam devolvidas no futuro, entretanto, há também as perdas com registros de manutenção, peças e reposições. Modelos Airbus e Boeing também estão na lista de sanções da UE contra a Rússia.

Ainda assim, especialistas afirmam que o impacto poderá ser controlado, uma vez que as companhias aéreas russas respondem por menos de 10% do total de aeronaves arrendadas. "Isso não deve paralisar completamente essas empresas. Entretanto, na minha opinião, o que vai mudar é o potencial do mercado russo", diz Brad Dailey, diretor da consultoria Alton Aviation.

A companhia aérea estatal russa Aeroflot, por exemplo, era considerada bastante rentável em termos de crédito antes da invasão. Agora, devido ao registro duplo, considerado ilegal, o cenário mudou.

A fim de voltarem a fazer negócios com o Ocidente no futuro, companhias aéreas russas sinalizaram que gostariam de devolver as aeronaves alugadas. No entanto, essa ação teria de ser aprovada pelo governo russo.

gb (Reuters)