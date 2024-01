Quem era o promotor assassinado no Equador

César Suárez apurava quem são as lideranças por trás da invasão a canal de TV durante onda de ataques no país. Ele também investigava esquemas de corrupção em sistema de seguridade social da polícia e em hospitais.

César Suárez, promotor que investigava o ataque armado ocorrido na semana passada a uma emissora de televisão no Equador, além de casos de corrupção, foi assassinado a tiros nesta quarta-feira (17/01).

O crime ocorreu por volta das 13h30 (horário local) na cidade portuária de Guayaquil. Vários homens o seguiram a caminho de uma audiência no tribunal e dispararam tiros contra ele enquanto ele estava em seu carro, segundo o portal de notícias Primicias. Após o ataque, o carro do promotor foi achado com dezenas de buracos de bala, de acordo com o jornal Expreso.

Em 9 de janeiro, durante uma onda de atentados, motins penitenciários e ações violentas vinculadas a cartéis das drogas, um grupo de homens armados com fuzis e granadas invadiu uma transmissão ao vivo no estúdio da estação de televisão TC Televisión, também em Guayaquil, obrigando funcionários do canal público a se deitarem no chão enquanto sons de tiros e gritos eram ouvidos. Os criminosos mantiveram os funcionários como reféns. As imagens foram manchetes em todo o mundo.

Procurador investigava desvios de hospitais

Após o ataque à estação de TV, o presidente do Equador, Daniel Noboa, declarou um "conflito armado interno" contra os grupos criminosos ligados ao narcotráfico e encarregou os militares de combater o crime organizado.

Treze dos envolvidos na invasão foram presos. Eles têm entre 16 e 25 anos de idade. O promotor público Suárez fora encarregado de investigar os responsáveis por trás do ataque ao canal de TV.

A procuradora-geral do país, Diana Salazar, acusou o crime organizado como responsável pelo assassinato.

Suárez também era o principal promotor encarregado das investigações sobre casos de corrupção no sistema de seguridade social da polícia ISSPOL e liderava investigações sobre vários casos de desvio de verbas em hospitais públicos em Guayaquil, ocorridos principalmente durante a pandemia de covid-19.

Alerta contra militarização do país

Especialistas e organizações da sociedade civil alertam contra a militarização do país e apelam para que sejam investigadas também as ligações corruptas envolvendo narcotraficantes e as instituições estatais, como as Forças Armadas, a polícia e o Ministério Público.

O Equador, que até alguns anos atrás era um dos países mais seguros da América do Sul, foi considerado o mais perigoso do continente em 2023, com uma taxa de 46 assassinatos por 100 mil habitantes. As cidades portuárias, em particular, são cenário do grande aumento da violência. Devido à sua localização estrategicamente favorável entre as maiores regiões produtoras de drogas da Colômbia e do Peru e seus portos no Pacífico, várias organizações mafiosas lutam pela supremacia no país.

Onda de violência deixou ao menos dez mortos

A recente onda de violência no Equador deixou ao menos dez mortos. Houve motins em prisões, fugas de criminosos, ataques a delegacias e sequestros de policiais.

A crise começou na segunda-feira da semana passada, após a fuga da prisão do criminoso José Adolfo Macías, mais conhecido como "Fito" e chefe de uma das facções criminosas mais temidas do país.

Na terça-feira, Noboa classificou 22 gangues como organizações terroristas, tornando-as alvos militares oficiais. No mesmo dia, foram registrados sequestros, invasões e explosões em cidades do país.

As forças de segurança do Equador conseguiram sufocar os motins em diversas penitenciárias e libertar as restantes das cerca de 170 pessoas feitas como reféns em presídios, entre funcionários e agentes penitenciários. Policiais e militares fizeram ainda mais de 1.500 detenções em uma semana.

