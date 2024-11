Queda de avião da DHL na Lituânia deixa um morto

Um avião de carga que voava da Alemanha para a Lituânia caiu na madrugada desta segunda-feira (25/11) numa área residencial perto do aeroporto de Vilnius, causando ao menos uma morte, informaram os bombeiros da capital lituana.

Segundo as autoridades locais, dos quatro membros da tripulação, um morreu e três ficaram feridos. Dois deles foram levados para um hospital. Ainda não há informações sobre a gravidade dos ferimentos nem se há mais vítimas.

O tripulante morto é um cidadão espanhol. Os outros três são um alemão, um espanhol e um lituano, segundo a polícia local. A identidade deles ainda não foi divulgada.

As autoridades locais disseram que a causa do acidente está sendo investigada.

Avião caiu numa área residencial na capital lituana Foto: Petras Malukas/AFP

Destroços do avião atingiram um pequeno prédio de apartamentos. A queda provocou um incêndio, e as chamas chegaram a atingir o prédio. As autoridades disseram que todos os 12 moradores foram retirados do prédio e escaparam sem ferimentos.

Os serviços de emergência disseram que o avião atingiu o solo e derrapou pelo menos 100 metros antes de os destroços atingirem o prédio. A área não é densamente povoada.

Avião da DHL

O prefeito de Vilnius disse que o avião só não atingiu o prédio residencial "por detalhe" e parou no pátio. Inicialmente, as agências de notícias informaram que a aeronave havia se chocado contra o prédio, mas essa informação não foi confirmada pelas autoridades.

O avião que caiu era um Boeing 737-476 da empresa espanhola Swift Air e havia sido contratado pela empresa de logística alemã DHL, afirmou a DHL.

A aeronave partiu de Leipzig, na Alemanha, e tinha como destino Vilnius. Segundo a DHL, o avião havia iniciado um pouso de emergência pouco antes da queda. A polícia local afirmou que o avião estava aterrissando e não conseguiu chegar até a pista de aterrissagem.

De acordo com dados do site rastreador de voos FlightRadar24, analisados pela agência de notícias AP, o avião fez uma curva para o norte do aeroporto e se preparou para pousar antes de cair a pouco mais de 1,5 quilômetro da pista.

A DHL também confirmou que o avião que caiu transportava pacotes de mercadorias e que, até o momento, não há sinais de que entre ele houvesse um pacote "suspeito".

as/cn (DPA, AFP, AP, Reuters)