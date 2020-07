Quatro em cinco alemães aceitam bem medidas anti-covid, mostra pesquisa

Entre os alemães, 79% já se habituaram às regras de distanciamento e obrigatoriedade do uso de máscaras ao fazer compras e nos transportes públicos, como medidas contra a pandemia de covid-19, mostra pesquisa realizada pelo instituto Infratest Dimap, divulgada nesta sexta-feira (24/07) pela emissora de direito público ARD.

Para a pesquisa, cuja margem de erro é de 1,4 a 3,1 pontos percentuais, o instituto consultou 1.064 eleitores alemães. Ela também revelou que 19% dos alemães ainda acham difícil cumprir as medidas, enquanto 2% responderam que não aderem às regras, não são afetados por elas, não vão às compras ou não usam o transporte público.

Acatar as medidas é especialmente difícil para 43% dos eleitores da sigla populista de direita Alternativa para a Alemanha (AfD), assim como para 35% dos do Partido Liberal Democrático (FDP). Essa dificuldade afeta apenas 11% do Partido Verde e 12% das legendas da coalizão de governo União Democrata Cristã (CDU) e Partido Social-Democrata (SPD).

Desde o fim de abril, o uso de máscara é obrigatório no país nos meios de transporte público, lojas, supermercados e outros lugares fechados onde o distanciamento não pode ser mantido. No começo de julho, questionada por políticos, a chanceler federal Angela Merkel reiterou seu total apoio à medida. Para ela, "as máscaras são um recurso importante e, do ponto de vista atual, essenciais para manter baixo o número de infecções". Em diversas cidades da Alemanha, não usar a proteção pode acarretar multa.

Em meio às férias de verão, a Alemanha mantém restrita a realização de grandes eventos e segue barrando a entrada de visitantes de países onde a covid-19 não está controlada, como o Brasil. Além disso, o governo alemão lançou um aplicativo para celular que avisa os usuários, caso tenham tido contato próximo com indivíduos infectados com o novo coronavírus. A Alemanha registra um total de 205.295 casos confirmados e 9.117 óbitos em decorrência de covid-19, segundo dados da universidade de medicina americana Johns Hopkins.

LE/afp, ots

