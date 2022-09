Qual a importância da região reconquistada pela Ucrânia?

São números que ainda surpreendem quem vive na Ucrânia: desde 6 de setembro, o Exército ucraniano reconquistou mais de 6 mil quilômetros quadrados e mais de 300 localidades na região de Kharkiv, com uma população total de cerca de 150 mil, afirmou a vice-ministra da Defesa da Ucrânia, Hanna Maljar, nesta terça-feira (13/09).

Em decorrência, liberou-se quase todo o território no norte e leste da região de Kharkiv que fora rapidamente ocupado e mantido pelos russos no início da invasão, em 24 de fevereiro. Para a Ucrânia, essa contraofensiva é o segundo grande sucesso desde o final de março, quando a ofensiva russa em Kiev falhou – e Moscou retirou suas tropas que estavam ao norte da capital.

A princípio, Moscou ficou em silêncio por dias – e, depois, finalmente, classificou a retirada precipitada como um "reagrupamento". Porém, para Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, isso não significa um alívio: por se localizar próxima à fronteira com a Rússia, a cidade é bombardeada quase todos os dias pelos russos – e, recentemente, cada vez mais. Mas, para as áreas mais a leste, o fim da ocupação russa tem uma importância estratégica.

Tanque destruído numa estrada em Balakliya (10 de setembro de 2022) Foto: Juan Barreto/AFP

Izyum: a porta de entrada para a região do Donbass

Izyum – localizada no sudeste da região de Kharkiv e onde viviam cerca de 50 mil pessoas antes da invasão russa – é a cidade mais importante que a Ucrânia conseguiu reconquistar. A estratégica rodovia M-03 passa pela localidade e conecta Kharkiv com Sloviansk, na região vizinha de Donetsk. São apenas 50 quilômetros de Izyum a Sloviansk, que é a porta de entrada para Donbass.

Desde o início da guerra no Donbass, em 2014, essa rodovia se tornou uma das principais vias da Ucrânia. Por meio dessa estrada, a Ucrânia abastecia suas tropas na região de Donbass a partir de Kharkiv.

A Rússia tenta cercar as tropas ucranianas perto de Sloviansk, também no norte, mas até agora não obteve sucesso. Houve combates pesados ​​na região durante todo o verão europeu, e a recaptura de Izyum aliviou as tropas ucranianas no Donbass e tornou possível continuar a ofensiva mais a leste.

Izyum não é importante apenas como entroncamento rodoviário. Uma fábrica de armas da estatal Ukroboronprom, localizada na cidade, é a única que produz vidros ópticos na Ucrânia. No local são fabricados a maioria dos dispositivos de visão noturna para a tecnologia militar ucraniana, incluindo os principais tanques e veículos blindados.

Além disso, partes do sistema de controle a laser para mísseis antitanque ucranianos dos tipos Stuhna e "Korsar" são produzidos na fábrica de armas em Izyum. Ambos os sistemas são usados ​na guerra.

Kupiansk: entroncamento ferroviário na fronteira com a Rússia

Não menos significativo é a cidade de Kupiansk, o segundo entroncamento ferroviário mais importante da região de Kharkiv. A cidade está localizada no norte e fica a apenas 40 quilômetros da fronteira com a Rússia.

As forças de ocupação russas usavam Kupiansk para transportar suprimentos para o front perto de Izyum. Já no lado russo, uma nova base militar foi construída nos últimos anos perto da cidade de Valuyki, perto da fronteira com a Ucrânia.

Kupiansk está localizada na beira do rio Oskol e, como resultado da contraofensiva ucraniana, as tropas russas recuaram para a sua margem oriental. Cerca de 60 mil pessoas moravam na cidade antes da invasão.

Durante a ocupação, uma "administração civil-militar" – controlada por Moscou – foi instaurada no local. A ofensiva ucraniana forçou os russos, primeiro, a se deslocarem para Vovchansk, perto da fronteira e, depois, para Belgorod, na Rússia.

Esta "administração" planejava realizar nos próximos meses um "referendo" para se unir à Rússia, a exemplo de outros territórios ocupados. Agora, esses planos foram interrompidos.

Veículo militar russo destruído em Balakliya (10 de setembro de 2022) Foto: Juan Barreto/AFP

Balakliya: depósito de armas e campo de gás

Balakliya foi uma das primeiras cidades a ser reconquistada na região de Kharkiv. Com cerca de 27 mil habitante antes da guerra, o lugar é menor que Izyum e Kupiansk, mas não está longe da rodovia estratégica M-03, no caminho de Kharkiv para Izyum.

Em 2017, Balakliya ganhou as manchetes na Ucrânia e no exterior quando um depósito de munições explodiu. De acordo com alguns relatos, ela já abrigou o maior depósito de munição da Ucrânia, descrito como um legado da União Soviética. Na época, as autoridades em Kiev afirmaram que o depósito foi alvo de sabotagem.

O entorno de Balakliya é importante para o abastecimento de gás da Ucrânia, já que o campo de gás de Schebelinka, o maior da Ucrânia, está localizado na região. Devido à proximidade das frentes de batalha, a produção de gás estava em perigo. Quase metade do gás da Ucrânia é produzido na região de Kharkiv.

A Ucrânia conseguirá manter os territórios recapturados?

Após o sucesso dos últimos dias, a Ucrânia está tentando avançar ainda mais para o leste e liberar outras regiões. No entanto, a velocidade diminuiu significativamente. A questão central nas próximas semanas provavelmente será se a Ucrânia conseguirá manter os territórios que já foram reconquistados.

Os observadores não descartam a possibilidade de a Rússia se reorganizar e atacar novamente o norte. O líder tchetcheno Ramzan Kadyrov, cujas tropas são notórias na guerra da Ucrânia, anunciou que o território perdido seria trazido de volta ao controle de Moscou.

No entanto, não será fácil para o Exército russo. A Ucrânia está atualmente tentando avançar no sul, na região de Kherson, e conseguiu recapturar cidades menores.

Por causa de sua proximidade com a Crimeia anexada, a Rússia aparentemente considera Kherson muito mais importante do que Kharkiv e, por isso, tem enviado reforços para a região.