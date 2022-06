Aplicando uma determinação da UE, Lituânia proíbe o transporte de mercadorias até o exclave russo no Mar Báltico. Desde quando Kaliningrado pertence à Rússia, e por que sua importância estratégica?

Nesta segunda-feira (20/06), a Lituânia passou a bloquear a passagem por seu território de mercadorias embargadas pela União Europeia (UE) para o exclave russo de Kaliningrado. Entre itens incluídos nas sanções estão carvão, metais e material de construção.

Moscou condenou a proibição como uma medida "abertamente hostil" e exigiu a imediata suspensão das restrições aos transportes ferroviários. Vílnius, por sua vez, rebateu que está simplesmente aplicando sanções impostas no âmbito da UE em reação à invasão russa da Ucrânia.

Kaliningrado é o oblast (região) mais ocidental da Rússia. Tendo o Mar Báltico ao oeste, a Lituânia ao norte e leste, e a Polônia ao sul, trata-se de um exclave, sem fronteira com o restante do território russo. Com uma área de 15 mil quilômetros quadrados e uma população de cerca de 1 milhão, sua capital é a cidade de Kaliningrado.

Por que Kaliningrado pertence à Rússia?

Sob o nome de Königsberg, a região era parte do Império Alemão. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, com a derrota da Alemanha nazista, ela foi cedida à União Soviética e rebatizada. Após o colapso e desintegração da URSS, Kaliningrado passou a ser russa.

Qual é a importância de Kaliningrado para a Rússia?

A localização geográfica de Kaliningrado é vantajosa para Moscou, do ponto de vista estratégico e militar. Ela possui o único porto báltico do país livre de gelo durante todo o ano e abriga a Frota Russa do Mar Báltico. Encastrada entre dois países pertencentes à UE e à Otan, os mísseis nucleares russos lá estacionados estão a distância de impacto de importantes capitais.

O que mais distingue Kaliningrado?

Dois filhos de Königsberg marcaram a literatura e o pensamento alemão: o filósofo Immanuel Kant (1724-1804) e o autor e compositor romântico E.T.A. Hoffmann (1776-1882).

A região é também o centro mundial do comércio de âmbar, contendo cerca de 80% das jazidas conhecidas desse precioso material fóssil.