A capital e mais populosa cidade queniana é Nairóbi. Inglês e suaíli são os idiomas oficias deste país africano.

A fortuna dos 8.500 milionários do Quênia equivale a dois terços do desempenho econômico do país – uma quota extremamente elevada. Enquanto esses quenianos mais ricos acumulam, em média, 83 milhões de dólares por cabeça, quase metade da população dispõe de menos de dois dólares por dia.