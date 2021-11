Pussy Riot é uma banda russa de punk rock que se tornou famosa pelo engajamento político contra Putin e prisão por show em igreja ortodoxa.

As integrantes da banda punk Pussy Riot foram presas por uma polêmica ação de protesto numa igreja em Moscou em 2012. Com os rostos cobertos, cantaram uma música intitulada Virgem Maria, libertai-nos de Putin na Catedral de Cristo Salvador. Elas foram condenadas a dois anos por ato de vandalismo motivado por ódio religioso. A soltura de Tolokonnikova e Alyokhina aconteceu antes do previsto devido a medida do presidente Putin que estabeleceu a anistia. Logo após deixar a prisão, Alyokhina declarou que sua libertação era apenas uma ação de marketing e não deveria ser vista como um gesto humanitário do presidente.