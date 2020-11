Projeto abrigará três religiões sob o mesmo teto em Berlim

As escavadeiras devem entrar em operação em breve. Por mais de dez anos, a ideia de um templo multirreligioso para as três religiões monoteístas – Judaísmo, Cristianismo e Islamismo – foi planejada, discutida e anunciada em Berlim. Depois de alguns atrasos, mais recentemente devido à pandemia de covid-19, o projeto no coração da velha Berlim será enfim concretizado: em janeiro de 2021, será dado início a construção do templo, anunciou o diretor administrativo da House of One (Casa de Um Só), Roland Stolte.

O anúncio foi feito na primeira reunião de um conselho de curadores da fundação, que é chefiada pelo prefeito berlinense Michael Müller. Entre os 20 membros, estão representantes proeminentes das três religiões, além de representantes de destaque da paisagem cultural de Berlim, como o diretor geral do Fórum Humboldt, a diretora do Museu Judaico e o presidente da Fundação do Patrimônio Cultural da Prússia.

Para a capital alemã, onde não há pontos de contato entre religião e cultura, trata-se de algo notável. O prefeito de Berlim se mostrou "muito entusiasmado com a ideia" do projeto multirreligioso. "Onde senão aqui?", disse Müller. Como elemento do encontro, a House of One representará um "grande enriquecimento" para a cidade, acrescentou.

Botão vermelho é pressionado pelos líderes das três religiões durante cerimônia destinada a marcar o início do projeto

O projeto, que é único no mundo em tal formato, encontrou seu espaço no coração da cidade. Lá, onde por anos quem passava pela avenida Leipziger Strasse, com suas seis faixas ligando as praças Alexanderplatz e Potsdamer Platz, via apenas um terreno baldio. Foi neste local, afinal, situado no centro da antiga Berlim, que esteve por mais de 700 anos a histórica Igreja de São Pedro.

Sobre os restos arqueológicos da Igreja de São Pedro, deverá ser erguida em cinco anos uma casa comum para cristãos, judeus e muçulmanos, com direito a igreja, sinagoga e mesquita. O edifício será constituído por três ambientes ao redor de uma sala central e deverá se erguer por 40 metros rumo ao céu, tornando-se assim um símbolo de união. Previstos em 43,5 milhões de euros, os custos da obra já foram em grande parte assegurados.

Após ataques sangrentos

A reunião do conselho se deu de forma virtual, "sem ambiente agradável, nem recepção", como disse Müller. "Mas não queríamos adiar para o Dia de São Nunca", justificou. Que se trata de algo urgente ficou claro nos numerosos e breves discursos dos membros do Conselho de Curadores. Em comentários reflexivos, foram abordados conflitos globais, como os assassinatos em Dresden, Paris e Nice, que envolveram jovens islâmicos.

O diretor da Academia Católica de Berlim, Joachim Haake, pediu um diálogo sério e aberto entre as religiões amigas. "Precisamos desesperadamente desse tipo de cultura de debate em vista do endurecimento da política de identidade."

Mouhanad Khorchide, um estudioso islâmico de Münster, espera que o novo templo ecumênico sirva como estímulo teológico para despir o Islã de sua reivindicação de exclusividade.

Até 40 metros de altura – é assim que o edifício deve ficar

Para o imã Kadir Sanchi, da House of One, os muçulmanos têm uma responsabilidade especial, pois sua religião está sendo "instrumentalizada". Neste sentido, a House of One, segundo ele, pretende proteger os jovens do extremismo e avançar no trabalho de prevenção.

"Contra o terror e a violência, colocamos respeito mútuo e caridade", disse o rabino Andreas Nachama, o principal chefe religioso judeu do projeto.

Atenção mundial

O futuro edifício ainda existe apenas como modelo. Mas as colaborações internacionais existem há muito tempo. Há intercâmbios regulares para Bangui, na República Centro-Africana, onde cristãos e muçulmanos planejam uma casa religiosa semelhante. Há conversas com uma academia em Tbilisi, Geórgia, e com a Universidade Técnica de Haifa, sobre um "Garden of One" na cidade portuária israelense.

Khorchide, por sua vez, mostrou-se convencido de que a cooperação entre as religiões em Berlim também poderá fortalecer os esforços voltados ao diálogo na Península Arábica. Projetos como a House of One oferecem "espaços e ideias indispensáveis para a cooperação de religiões e visões de mundo", disse a teóloga Hamideh Mohagheghi, natural de Teerã e radicada na cidade alemã de Paderborn.

Os idealizadores do projeto esperam que, assim que as obras estiverem em andamento, aumente o interesse pela cidade e surjam novas conexões internacionais. A pedra fundamental do novo prédio deverá ser oficialmente colocada sobre as antigas ruínas no final de maio de 2021.

Nas pegadas de Martinho Lutero Igreja do castelo de Wittenberg Se ainda vivesse, Martinho Lutero não teria dificuldades para se orientar na cidade de Wittenberg: as ruelas, a praça central e as casas, tudo continua como há 500 anos. Até mesmo a vista para a igreja do castelo, em cujas portas ele pregou suas teses, continua a mesma.

Nas pegadas de Martinho Lutero Porta das teses Em 31 de outubro de 1517, Lutero pregou nas portas da Igreja do Castelo suas 95 teses contra o comércio de indulgências. Esse dia marca o início da Reforma Protestante, que mudou a Europa. Em 2 de outubro de 2016, a igreja é reinaugurada oficialmente, depois de passar por um amplo saneamento.

Nas pegadas de Martinho Lutero Descanso dos reformadores Assim como outras cidades por onde Lutero passou, Wittenberg se prepara para os 500 anos da Reforma, em 2017. Martinho Lutero foi enterrado na igreja do castelo, assim como seu amigo e apoiador Philipp Melanchthon.

Nas pegadas de Martinho Lutero Casa de Lutero Além da igreja, outra referência a Martinho Lutero em Wittenberg, no leste da Alemanha, é a casa onde ele morou, um presente do príncipe Frederico, o Sábio, que protegia o arquiteto da Reforma. A casa onde ele e sua família moraram por 38 anos. era suficientemente grande para hospedar visitantes e estudantes de fora interessados na obra luterana.

Nas pegadas de Martinho Lutero Sala de palestras Enquanto a esposa de Lutero, Katharina von Bora, cuidava da hospedagem, o reformador fazia palestras a estudantes vindos de vários países. Há 500 anos, Wittenberg, o berço da Reforma, era um centro intelectual na Europa.

Nas pegadas de Martinho Lutero Conversas informais Nesta sala aconteciam as conversas mais informais com Lutero. Muitos visitantes faziam anotações, assegurando para a posteridade frases famosas de Lutero como: "Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang, der bleibt ein Narr sein Leben lang!" (Quem não ama o vinho, as mulheres e a música fica tolo por toda a vida!)

Nas pegadas de Martinho Lutero Casa de Melanchthon Philipp Melanchthon morava perto de Lutero. O estudioso mudou-se para Wittenberg para aprender mais sobre as teses revolucionárias do pensador da religião, tornando-se uma das forças que levaram à Reforma. Na Casa de Melanchton podem-se visitar as salas de estudos e o quarto onde ele morreu.

Nas pegadas de Martinho Lutero Casa de Cranach Outra personagem famosa que morou nas vizinhanças foi Lucas Cranach, o Velho, pintor, farmacêutico e, por algum tempo, prefeito. Sua propriedade tinha 80 cômodos, uma escola de pintura, uma farmácia e uma gráfica, onde foram impressas obras importantes da Reforma.

Nas pegadas de Martinho Lutero Praça central Marktplatz Ainda hoje, a Marktplatz é o coração da cidade. A igreja de Santa Maria é considerada a "mãe" da Reforma, pois ali foi celebrada pela primeira vez uma missa em alemão. O púlpito de onde Lutero fazia suas pregações está preservado.

Nas pegadas de Martinho Lutero Personagens da Reforma Esta é uma vista do interior da igreja de Santa Maria. Lucas Cranach imortalizou neste quadro os principais protagonistas da Reforma: Martinho Lutero (sob o pseudônimo Junker Jörg), Melanchthon e Lucas Cranach no batismo, e Katharina von Bora como membro da comunidade.

Nas pegadas de Martinho Lutero Monumento de Lutero Em 1821, esta estátua na Marktplatz de Wittenberg causou sensação: pela primeira vez, um monumento era dedicado a alguém que não era rei nem príncipe. O reformador Martinho Lutero traz nas mãos a Bíblia, aberta no fim do Velho e começo do Novo Testamento: o símbolo do início de uma nova era. Autoria: Kerstin Schmidt (rw)