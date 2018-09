Produção da Netflix ganha Leão de Ouro em Veneza

"Roma", do diretor mexicano Alfonso Cuarón, conquistou neste sábado (08/09) o Leão de Ouro da 75ª edição do Festival de Veneza. No ano passado, outro mexicano, o cineasta Guillermo del Toro, também venceu o festival.

Neste ano, Del Toro preside o júri em Veneza. "Vamos ver se sei pronunciar corretamente o nome", brincou Del Toro ao anunciar o prêmio a Cuarón. Visivelmente emocionado, Cuarón recebeu o Leão de Ouro das mãos do presidente da Biennale, Paolo Baratta, para depois abraçar o compatriota.

"Estes prêmios e este festival são incríveis", disse em italiano o diretor, que agradeceu o trabalho de toda a equipe do filme e da Netflix por permitir sua realização. Esse é o primeiro prêmio que a gigante do streaming ganha num dos grandes festival de cinema do planeta.

Em "Roma" Cuarón narra em preto e branco a história de Cleo, a empregada indígena de uma família burguesa da Cidade do México do início da década de 1970, um personagem baseado na babá que ele mesmo teve e a quem dedica o filme, Libo.

Com esta história, na qual se intercalam o espanhol e a língua mixteca, o diretor de Gravidade (2013) oferece um relato social sobre aquela década convulsa.

Para o papel de Cleo o cineasta recorreu a Yalitza Aparicio, uma professora que estreou com esse filme no cinema, da mesma forma que Nancy García, que faz o papel da irmã da babá.

Mujica na estreia de "El Pepe, uma vida suprema" no Festival de Veneza

Prêmio a Mujica

O documentário do diretor sérvio Emir Kusturica sobre o ex-presidente do Uruguai José Mujica foi reconhecido neste sábado pelo Conselho Internacional de Cinema e Televisão (CICT) da Unesco, um prêmio paralelo do Festival de Veneza.

O cineasta projetou fora de competição o filme El Pepe, uma vida suprema e o apresentou em entrevista coletiva junto a Mujica, a quem elogiou como alguém "único" e "inspirador".

Seu documentário recebeu o prêmio Enrico Fulchignoni do Conselho Internacional de Cinema e Televisão da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

O Festival de Veneza se encerrou neste sábado com a entrega do Leão de Ouro, entre outros prêmios.

O prêmio de melhor ator foi para o americano Willem Dafoe, que interpretou o pintor Vincent van Gogh em At Eternity's Gate (No portão da eternidade, em tradução livre), enquanto o prêmio de melhor atriz foi para a inglesa Olivia Colman, por sua interpretação da rainha Anne Stuart em The Favourite.

Willem Dafoe venceu prêmio de melhor ator

Premiados da seleção oficial:

Leão de Ouro ao Melhor Filme: Roma, de Alfonso Cuarón

Leão de Prata ao Melhor Diretor: Jacques Audiard, por The Sisters Brothers

Grande Prêmio do Júri: The Favourite, de Yorgos Lanthimos

Copa Volpi ao Melhor Ator: Willem Dafoe, por At Eternity's Gate

Copa Volpi à Melhor Atriz: Olivia Colman, por The Favourite

Prêmio Marcello Mastroianni ao Melhor Ator ou Atriz Jovem: Baykali Ganambarr, por The Nightingale

Prêmio ao Melhor Roteiro: Joel & Ethan Coen, por A balada of Buster Scruggs

Premio Especial do Júri: The Nightingale, de Jennifer Kent

CA/efe/ots

----------------

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube | WhatsApp | App | Instagram | Newsletter