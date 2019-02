Prever catástrofes monitorando animais do espaço

Os bichos podem mesmo prever catástrofes ambientais? Você vai ver no Futurando desta semana um projeto que quer monitorar do espaço os animais para responder a essa pergunta. O nome do projeto é Icarus. Cientistas instalaram uma antena na Estação Espacial Internacional que recebe sinais de transmissores colocados em diversos bichos ao redor do mundo. A ideia é coletar e interpretar dados sobre a migração deles.

Vamos falar também de um software desenvolvido no Canadá que permite a comunicação entre máquinas. Um drone, por exemplo, "diz” para o outro que tipo de imagem por ser feita a partir dele para que as tarefas sejam distribuídas entre os outros equipamentos. Eles se comunicam entre eles e tomam decisões sozinhos. O objetivo é no futuro conseguir estudar a Lua ou até Marte.

Aliás, Marte é o planeta mais pesquisado. Não por acaso, mais uma missão no astro teve início ano passado. É a missão InSight, que quer conhecer melhor o interior do planeta vermelho, que é potencialmente o mais parecido com a Terra. InSight deve trazer novos conhecimentos sobre o desenvolvimento de Marte e da Terra.

O Futurando embarca ainda num mundo novo que é o da arte feita com inteligência artificial. Computadores criam obras que são sucesso nas galerias. Já teve até obra vendida por mais de 400 mil dólares.

A questão que fica é: um computador é mesmo necessário para se criar uma obra de arte digna dos padrões do século 21, ou real e virtual estão produzindo uma mistura explosiva que no final das contas não contribui com o processo criativo dos artistas? Seria a tecnologia tão essencial para uma atividade que se baseia no exercício da percepção humana? Ou a percepção humana pode ser expandida por um computador? Dois artistas deram suas opiniões no Futurando. Não deixe de conferir!

O programa

O Futurando traz novidades sobre ciência, meio ambiente e tecnologia e é produzido todas as semanas pela redação brasileira da Deutsche Welle, em Bonn, na Alemanha.

