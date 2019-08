Presidente do Schalke se afasta após acusação de racismo

Clemens Tönnies, presidente do clube alemão de futebol Schalke 04, se afastou do cargo por três meses nesta quarta-feira (07/08) após comentários controversos emitidos na semana passada.

Durante um evento na última quinta-feira, Tönnies propôs o financiamento de usinas elétricas na África e disse: "Então, os africanos parariam de derrubar árvores e de produzir crianças quando fica escuro."

O comentário foi criticado como racista por ex-jogadores negros, como Gerald Asamoah, Hans Sarpei e pelo ex-atacante brasileiro Cacau, naturalizado alemão e que jogou pela seleção do país europeu.

Depois, Tönnies se desculpou pela afirmação, que disse ter sido "errada" e "impensada".

O conselho honorário do clube considerou que Tönnies "violou a proibição de discriminação contida no estatuto do clube", após uma reunião de mais de quatro horas na qual Tönnies teve que explicar suas palavras.

O conselho, entretanto, considerou "infundada" a acusação de racismo contra o dirigente. O clube afirmou que Tönnies decidiu se afastar temporariamente por três meses de seu posto.

"Ele admitiu a violação na reunião desta terça-feira e expressou mais uma vez seu arrependimento", destacou o conselho, através de nota.

O encarregado do governo alemão para a África, Günter Nooke, criticou as palavras de Tönnies. "Infelizmente, frases como a de Tönnies dificultam qualquer discussão construtiva", afirmou. "Todos nós precisamos nos esforçar para ter uma linguagem adequada. Todos devem se sentir tratados com respeito", completou

A deputada do Partido Social-Democrata (SPD) e presidente da comissão de esporte do Parlamento alemão, Dagmar Freitag, se mostrou decepcionada com a reação do Schalke e pediu que a Federação Alemã de Futebol (DFB) interfira no caso. "É claro que se eu marginalizo um continente inteiro e seu povo, isso constitui para mim racismo, e não apenas discriminação", opinou.

MD/afp/sid

