Presidente do Peru é denunciado por corrupção

Pedro Castillo nega acusação de comandar organização criminosa dentro do governo e fala "em nova forma de golpe de Estado".

A procuradora-geral do Peru, Patricia Benavides, denunciou por corrupção nesta terça-feira (11/10) o presidente do país, Pedro Castillo, por meio de uma denúncia constitucional encaminhada ao Congresso. Ela acusou o chefe de Estado de liderar uma suposta organização criminosa para fraudar licitações públicas.

Em sua defesa, Castillo negou todas as acusações e disse que estava em andamento "a execução de uma nova forma de golpe de Estado" no país sul-americano. Mais tarde, ele afirmou que não vai pedir asilo nem deixar o país.

Ele declarou não existir fundamento nas acusações e que elas são orquestradas e planejadas. O presidente peruano ressaltou a necessidade de "todas as acusações serem provadas".

Castillo acusou "alguns juízes" de serem politizados, mas reiterou que "não tem medo de ninguém".

Los niños

Pela manhã, o Ministério Público, com o apoio de uma equipe especial da polícia, fez buscas em escritórios e residências de seis congressistas do partido centrista Ação Popular (AP) supostamente ligados a casos de corrupção e também na casa da irmã do presidente.

Os congressistas, chamados de "los niños", são acusados de participar do que seria um esquema de direcionamento de obras públicas para empresas chinesas e peruanas.

Em pronunciamento logo após a operação, Benavides afirmou que "foram encontrados sinais sérios e reveladores de uma suposta organização criminosa no governo" e denunciou a existência de uma "constante e feroz obstrução da Justiça" por parte de seus integrantes.

Benavides apresentou à tarde a denúncia contra Castillo ao Congresso, onde o caso terá de passar primeiro por uma comissão até chegar ao plenário. O Parlamento peruano, dominado pela oposição de direita, deverá analisar a denúncia nos próximos dias.

O Ministério Público conduz seis investigações preliminares para saber se Castillo encabeça uma organização criminosa no governo para fraudar licitações públicas. O presidente é acusado de crimes contra a administração pública, entre eles fraude e tráfico de influência.

as/cn (Efe, Lusa, AFP)