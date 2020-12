Presidente do Chile é multado por não usar máscara

O presidente do Chile, Sebastián Piñera, foi multado em 2,5 milhões de pesos (cerca de R$ 17.000) por caminhar sem máscara em uma praia há duas semanas, violando assim as medidas de contenção contra o coronavírus em vigor no país sul-americano.

A Secretaria Regional Ministerial de Saúde de Valparaíso, a 100 quilômetros da capital chilena, Santiago, anunciou a sanção nesta sexta-feira (18/12), dias após o presidente ter denunciado a si mesmo às autoridades competentes e se desculpado publicamente pelo episódio.

Em 5 de dezembro, foi divulgada nas redes sociais uma selfie do presidente ao lado de uma apoiadora que o reconheceu enquanto caminhava pela praia de Zapallar, a noroeste de Santiago, sem usar proteção facial nem respeitar o distanciamento.

A conduta de Piñera gerou uma onda de críticas nas redes sociais. Um advogado chegou a processá-lo criminalmente, e diversos parlamentares repudiaram o episódio. Em meio à polêmica, o presidente se desculpou.

"Sem dúvidas, deveria ter usado máscara, mas, pela rapidez em que ocorreram os fatos, não o fiz, foi um erro. Lamento", afirmou o líder chileno dois dias depois do ocorrido.

Piñera explicou que estava caminhando sozinho na praia que fica perto de sua casa na cidade de Cachagua quando uma mulher o reconheceu e pediu uma foto ao lado dele. Na selfie, os dois aparecem muito próximos, e nenhum deles usa máscara.

Coronavírus no Chile

A epidemia de coronavírus no Chile atingiu seu pico em maio e junho, durante o inverno no hemisfério sul, e depois os números caíram até novembro. Os casos estão agora em alta novamente, o que forçou a imposições de novas restrições no país.

Em novembro, as autoridades anunciaram medidas para evitar a propagação da covid-19 durante as férias de verão, entre elas a proibição de tirar a máscara nas praias, exceto no momento do banho.

O descumprimento dos protocolos, colocando a saúde pública em risco, pode resultar em uma pena mínima de prisão ou uma multa entre R$ 2 mil e R$ 70 mil.

Desde o início da epidemia, o Chile soma mais de 580.000 casos de covid-19, entre eles 16.051 mortes causadas pela doença.

EK/efe/rtr