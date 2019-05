Presidente da Áustria indica nova chefe de governo

O presidente da Áustria, Alexander Van der Bellen, anunciou nesta quinta-feira (30/05) que vai nomear a juíza constitucional Brigitte Bierlein como chanceler federal interina do país, após a destituição do conservador Sebastian Kurz, que perdeu uma moção de desconfiança no Parlamento austríaco no início da semana.

Bierlein receberá a incumbência de reunir um novo gabinete que possa angariar o apoio do Parlamento para governar o país até as eleições gerais, marcadas para setembro. Ela estava prestes a atingir a idade de aposentadoria obrigatória da Corte Constitucional austríaca ao completar 70 anos em 2019.

"Ela ocupa a presidência da Corte Constitucional austríaca e será nomeada chanceler federal da Áustria por mim em poucos dias", disse Van der Bellen em nota. Com a nomeação, ela deverá ser a primeira mulher a exercer a chefia de governo no país.

A moção de desconfiança contra Kurz, do Partido Popular da Áustria (ÖVP), surgiu após ele ser acusado de usar alegações de corrupção contra o ex-vice-chanceler federal e líder do ultradireitista Partido da Liberdade da Áustria (FPÖ) Heinz-Christian Strache para convocar eleições antecipadas, afastar ministros da legenda de extrema direita e, assim, assumir o controle total sobre o governo.

O voto de desconfiança no Parlamento, que implica na impossibilidade do chanceler federal de manter-se à frente do governo federal, foi proposto pelo Partido Social-Democrata (SPÖ), de centro-esquerda, a maior força de oposição. O FPÖ, até então parceiro de coalizão do ÖVP, apoiou a moção.

As alegações de corrupção contra Strache, que ficaram conhecidas como "caso Ibiza", fizeram com que ele renunciasse ao cargo e levaram a coalizão de governo a rachar.

Em meados de maio, jornais alemães divulgaram um vídeo gravado na ilha espanhola de Ibiza em que o líder do FPÖ promete favores políticos e contratos públicos a uma suposta milionária russa em troca de apoio eleitoral.

