Precisamos tomar vitamina C?

A suplementação de vitamina C sintética por meio da ingestão de comprimidos é algo relativamente comum e até mesmo massificado. Chega o inverno – ou mesmo no verão – e o mercado vive um verdadeiro boom nas vendas. Mas a crença de que a carência de vitamina C é uma doença não passa de um truque publicitário das primeiras décadas do século passado. Conheça essa história no vídeo do Futurando.