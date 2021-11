Praga é a capital e a maior cidade da República Checa. Visível de longe, o Castelo de Praga domina a paisagem da cidade às margens do rio Moldava.

Praga se ilumina para o Natal. Nem o frio tira o charme da cidade durante o Natal. A beleza do rio Moldava atrai os turistas para um passeio de barco. Presépios feitos com diversos materiais são uma das atrações. Nessa época do ano, os barqueiros oferecem vinho quente aos passageiros. O Castelo de Praga tem mais de mil anos e é uma das maiores instalações do tipo no mundo. No sopé do castelo, o visitante pode adentrar um mundo medieval num labirinto de ruas.