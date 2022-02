Príncipe Andrew fecha acordo em ação sobre abuso sexual

O príncipe Andrew, do Reino Unido, fechou um acordo para encerrar um processo judicial por violência sexual movido pela americana Virginia Giuffre, que afirma ter sofrido abuso sexual por ele quando tinha 17 anos.

Em petição ao tribunal federal de Nova York em que o processo tramita, o advogado de Giuffre, David Boies, declarou que as partes tinham chegado a um acordo. Em carta anexa, os advogados de ambas as partes pediram ao juiz para suspender os prazos e a tramitação do processo. A petição informa ainda que eles solicitariam para o caso ser arquivado em março.

O acordo evita um julgamento que poderia trazer ainda mais embaraços à família real britânica, e estipula que Andrew fará uma doação substancial para a instituição de caridade de Giuffre.

Virginia Giuffre em foto de 2019, após testemunhar contra Jeffrey Epstein em Nova York Foto: Shannon Stapleton/REUTERS

Em anexo à petição enviada por Boies ao tribunal, está uma declaração que diz: "O príncipe Andrew pretende fazer uma doação substancial para a instituição de caridade da senhora Giuffre em apoio aos direitos das vítimas". E acrescenta que ele "nunca teve a intenção de prejudicar o caráter da senhora Giuffre, e reconhece que ela sofreu tanto como vítima estabelecida de abuso como por ataques públicos injustos".

Giuffre não divulgou um comunicado sobre o motivo de ter fechado o acordo. A manifestação do seu advogado não revela o montante que Andrew se comprometeu a doar.

Quem é Virginia Giuffre

Giuffre foi uma das mulheres que acusaram o milionário americano Jeffrey Epstein de abuso sexual infantil. Ele se suicidou numa cela de prisão em Nova York em 2019, enquanto aguardava julgamento.

Em 2015, Giuffre disse ter sido forçada a manter relações sexuais com Andrew em Londres, Nova York e numa ilha particular no Caribe, entre 1999 e 2002, período em que afirma ter sido mantida como "escrava sexual" por Epstein.

Em agosto de 2021, ela entrou com a ação civil contra Andrew. "Estou responsabilizando o príncipe Andrew pelo que ele fez comigo", disse à época, em comunicado. "Os poderosos e os ricos não estão isentos de ser responsabilizados por seus atos. Espero que outras vítimas vejam que é possível não viver em silêncio e medo, mas recuperar a própria vida falando e exigindo justiça."

Giuffre alegou ter sido apresentada a Andrew pela socialite britânica Ghislaine Maxwell, que era companheira de longa data de Epstein. Maxwell foi condenada em 2021 por tráfico sexual infantil e outros crimes relacionados.

Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell Foto: US Attorney Office/Zuma/picture alliance

Andrew, que é filho da rainha Elizabeth 2ª, inicialmente negou veementemente as acusações de abuso sexual e tentou fazer que a ação judicial fosse rejeitada. Em 2019, anunciou que se afastaria da vida pública devido ao episódio.

De acordo com a declaração do acordo com Giuffre, o príncipe Andrew reconhece que Epstein traficou "inúmeras meninas" durante muitos anos e diz que ele "lamenta a sua associação com Epstein, e elogia a coragem da senhora Giuffre e de outras sobreviventes que saíram em defesa de si mesmas e de outras".

bl/av (AFP, AP, Reuters)