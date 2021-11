Prêmio Nobel

Concedida anualmente desde 1901, a distinção leva o nome do químico sueco Alfred Nobel, inventor da dinamite.

Alfred Nobel (1833-1896) estabeleceu em testamento a premiação a cientistas, artistas e personalidades políticas extraordinárias, com uma medalha de ouro, um diploma e uma soma em dinheiro. As categorias originais são Física, Química, Medicina, Literatura e Paz – a que se juntaram, mais tarde, as Ciências Econômicas.