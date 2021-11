O Prêmio Imperial do Japão é o reconhecimento mais importante do mundo das artes, considerado o "Nobel das Artes".

A cada ano, desde 1989, a Associação das Artes do Japão entrega a premiação em cinco categorias: pintura, escultura, música, arquitetura e cinema e teatro. O arquiteto brasileiro Paulo Mendes da Rocha foi agraciado com o prêmio em 2016. Oscar Niemeyer foi o primeiro brasileiro a ser premiado com este prêmio, em 2004.