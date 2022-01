Portugal otimista com socialistas, mas ultradireita preocupa

Os eleitores portugueses saudaram cautelosamente o retorno da estabilidade política ao país nesta segunda-feira (31/01), depois de o Partido Socialista (PS), do primeiro-ministro António Costa, conquistar a maioria absoluta no Parlamento. No entanto, a ascensão da ultradireita deixa parte da população apreensiva.

Contrariando as pesquisas de intenção de voto e apesar de percalços de campanha, Costa conquistou um mandato forte nas eleições legislativas, antecipadas devido à rejeição da proposta de orçamento para 2022 apresentada pelos socialistas.

Com 41,5% dos votos, equivalentes a 117 dos 230 assentos na Assembleia da República, o PS governará sozinho. Esta foi a segunda maioria absoluta obtida pelo partido em sua história, depois da de José Sócrates em 2005. O principal grupo de oposição, o Partido Social Democrata, de centro-direita, obteve apenas 71 vagas.

"Ninguém estava esperando isso, nem mesmo o próprio PS, mas acho que é bom para o país, nós precisamos de estabilidade", comentou o lisboeta António Carlos, de 69 anos.

Mais cauteloso, João Fidalgo, de 39 anos, se disse preocupado que a conquista da maioria leve os socialistas a tenderem para a direita: "Espero que o PS continue a perseguir políticas centro-esquerdistas e que não se deixe enganar por grandes companhias e interesses econômicos."

Boa notícia para investidores

O chanceler federal da Alemanha, social-democrata Olaf Scholz, congratulou António Costa por "sua grande vitória". Em mensagem no Twitter, se disse "muito satisfeito" por ele poder continuar a servir Portugal "como um verdadeiro defensor da justiça social". Scholz revelou-se ainda disposto a enfrentar em conjunto com o homólogo português os desafios atuais e "construir uma Europa melhor e mais forte".

Embora o índice PSI20 do mercado de valores português só tenha registrado um acréscimo de 0,5%, investidores também saudaram a vitória socialista,. "O governo de Costa desenvolveu uma reputação de disciplina fiscal e agora, com um mandato forte, os investidores se sentem reassegurados, numa dinâmica que provavelmente dará apoio aos ativos portugueses", comentou Ricardo Evangelista, diretor da ActivTrades Europe, sediada em Luxemburgo.

A economia portuguesa está começando a se recuperar, após uma queda de 8,4% em 2020, quando a pandemia de covid-19 castigou duramente seu principal pilar, o turismo, além de outros setores. Incentivada por um aumento das exportações e investimentos, em 2021 cresceu 4,9%, seu ritmo mais rápido desde 1990. Em dezembro, o país acusou uma taxa de desemprego de apenas 5,9%, a mais baixa em quase duas décadas.

Portugal necessita de um governo estável também para tirar plena vantagem do pacote de 16,6 bilhões de euros do fundo de recuperação da União Europeia, que deverá receber até 2026.

Segundo analistas, o eleitorado esquerdista – inclusive os adeptos dos antigos aliados dos socialistas, o Bloco de Esquerda (BE) e o Partido Comunista (PCP) – se uniram por trás da legenda de Costa para garantir que o PSD não vencesse o pleito, pois era provável que os social democratas fossem buscar apoio junto à extrema direita.

A votação do domingo reconfigurou a paisagem política de Portugal. Os comunistas e o BE perderam quase a metade de seus assentos, enquanto o ultradireitista Chega emergiu como terceira maior força parlamentar, saltando de apenas um posto, na legislatura anterior, para 12, e deixando muitos portugueses perplexos.

"É um partido de extremos, de fascismo. Estou surpresa que Portugal ainda queira que isso seja representado no país", reagiu Mariana Murça, de 22 anos, acrescentando que Costa merecia vencer, depois da forma como dirigiu a nação através da pandemia.

O líder do Chega, André Ventura, um ex-comentarista esportivo de TV, de retórica agressiva, prometeu que não será mais "aquela oposição fofinha" ao primeiro-ministro, no novo parlamento: "António Costa, eu vou atrás de ti agora. [...] Será um grupo parlamentar fortíssimo nesta próxima legislatura. Assumimos o papel de fazer a verdadeira oposição ao Partido Socialista, voltar a trazer a dignidade a este país.”

av (AFP,Reuters,Lusa)