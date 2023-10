Ascensão social no Brasil: uma das mais difíceis do mundo

O Brasil é um país com mobilidade social?



Praticamente nenhuma, segundo este estudo.



As famílias de baixa renda vivem aprisionadas à própria condição de pobreza.



Demorariam gerações para sair de onde estão – com o risco de conseguirem em algum momento uma subida pouco estável.



A desigualdade é a barreira mais evidente. Essa que o olho às vezes vê. Uns com muito, no cerco de privilégios; outros com quase nada, e acesso restrito a instrumentos de ascensão.



Na análise de especialistas ouvidos pela DW, é importante entender as raízes dessa realidade para romper com ela. O problema é que entre entender e mudar, eles reconhecem, há um abismo gigante.