Por que a ponte de Kerch é importante para Rússia e Ucrânia?

A destruição neste sábado (08/10) de parte da ponte de Kerch, que liga o território russo à península ucraniana da Crimeia, anexada ilegalmente por Moscou em 2014, representa um forte baque para o exército russo. Por outro lado, tem valor simbólico e estratégico significativo para a Ucrânia.

Segundo autoridades russas, que não apontaram culpados, um caminhão explodiu e incendiou sete tanques de um trem de carga que transportava combustível. Analistas, no entanto, acreditam que pode ter se tratado de um ataque ucraniano.

A Ucrânia não reivindicou diretamente a responsabilidade pela explosão, mas fez alusões sobre o desejo de destruir a ponte. Além disso, postagens de autoridades ucranianas nas redes sociais comemoraram a explosão e até ironizaram Moscou. Kiev vem prometendo retomar a Crimeia.

De acordo com o Ministério dos Transportes da Rússia, o tráfego de trens pela ponte já foi retomado.

A importância da ponte de Kerch

Moscou construiu a ponte de Kerch para ligar a então recém-anexada Península da Crimeia à região russa de Krasnodar Krai, no norte do Cáucaso. A ponte foi inaugurada em 2018 na presença do presidente russo, Vladimir Putin, e custou 3,6 bilhões de dólares na época. Com uma extensão de 19 quilômetros, o ambicioso projeto, feito para ajudar a reforçar a infraestrutura da Crimeia e fortalecer sua conexão com a Rússia, é a ponte mais longa da Europa.

Kiev acusou a Rússia de prejudicar o meio ambiente e obstruir a passagem de grandes navios com a construção da ponte, que atravessa o Estreito de Kerch, que liga o Mar de Azov ao Mar Negro.

A ponte representa uma importante fonte de suprimentos para as forças russas na região ocupada de Kherson, na Ucrânia, uma das quatro áreas que Moscou anexou ilegalmente no final de setembro. Por Kherson, a intenção de Moscou era conectar a Crimeia às regiões de Donetsk e Lugansk, onde separatistas pró-Rússia travaram uma insurgência contra Kiev desde 2014.

Helicóptero auxilia no trabalho de extinção do fogo na ponte de Kerch Foto: REUTERS

Possível ataque ucraniano

Mike Martin, do Departamento de Guerra do Kings College, em Londres, disse em entrevista à DW que o incêndio na ponte de Kerch foi "quase certamente" o resultado de um ataque ucraniano.

Segundo ele, a destruição da ponte tem um significado estratégico e simbólico para a Ucrânia. Apenas duas ligações ferroviárias conectam a Rússia à Crimeia e à região de Kherson, disse ele, acrescentando que as forças russas dependem fortemente de ligações ferroviárias para suprimentos.

"Uma delas era essa ponte que acabamos de ver destruída", disse Martin, referindo-se às linhas de carga na ponte Kerch. "Assim, os ucranianos estão claramente isolando as forças russas de seus fornecedores", explicou.

"Esta ponte tem o nome de Putin por toda parte", disse Martin, acrescentando que a explosão ocorreu em um momento em que os militares e o presidente da Rússia enfrentam críticas internas por causa das perdas no campo de batalha.

"O que vimos nos últimos três ou quatro meses é que os ucranianos superaram consistentemente os russos", argumentou Martin.

Autoridades ucranianas provocam Moscou

Nenhuma autoridade ucraniana reivindicou a responsabilidade direta pela explosão, mas algumas se permitiram fazer piadas às custas de Moscou.

O secretário do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia, Oleksiy Danilov, publicou um vídeo da ponte em chamas, combinando com a atriz Marilyn Monroe cantando "Happy Birthday, Mr. President" (feliz aniversário, senhor presidente). A explosão ocorreu um dia após o aniversário de 70 anos de Putin.

Já o serviço postal da Ucrânia disse que imprimiria um selo especial para comemorar a explosão.

Após o incêndio, o conselheiro presidencial ucraniano Mykhailo Podolyak twittou que isso era "apenas o começo".

"Tudo o que é ilegal deve ser destruído, tudo o que é roubado deve ser devolvido à Ucrânia, tudo o que está ocupado pela Rússia deve ser expulso", disse Podolyak.

Mais tarde, porém, Podolyak escreveu um tweet sugerindo que a ponte foi danificada devido a sabotagem de dentro da Rússia.

"Não é óbvio quem provocou a explosão? O caminhão chegou [da Federação Russa]", disse ele.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, afirmou que a reação das autoridades ucranianas aos danos na ponte "testemunham a natureza terrorista [de Kiev]".

le (AP, Reuters)