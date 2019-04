Populistas de direita na mira do Ministério Público alemão

O Ministério Público de Berlim realiza inquérito contra o tesoureiro do partido populista de direita Alternativa para a Alemanha (AfD), Klaus Fohrmann, por suspeita de violar a lei dos partidos., com o fornecimento informações falsas nos relatórios de prestação de contas de 2016 e 2017.

A notícia foi divulgada neste sábado (20/04) por um porta-voz da procuradoria-geral, confirmando uma reportagem da revista de notícias Der Spiegel. Segundo o semanário e o magazine Report Mainz, da emissora alemã ARD, as investigações se refeririam a doações para campanha eleitoral da Associação para Manutenção do Estado de Direito e das Liberdades Civis.

Assistida pela agência de publicidade suíça Goal, durante anos a associação de Stuttgart teria feito trabalho de agitação para os ultradireitistas. Ainda de acordo com o Ministério Público, trata-se de "uma soma total de algumas centenas de milhares de euros".

A Goal também providenciou as verbas ilícitas para as campanhas estaduais do atual chefe de bancada parlamentar da AfD, Jörg Meuthen (89.800 euros), e do integrante da presidência partidária Guido Reil (44.500 euros), que recentemente levaram o Ministério Público a impor à AfD multas no valor de 402.900 euros. Meuthen e Reil são os principais candidatos dos populistas de direita para as eleições do Parlamento Europeu de 26 de maio.

