Construída em 1851 a uma altura de 194 metros, a ponte Bastei ("bastião", em alemão) é o mais famoso mirante na região chamada Suíça Saxônica, no leste da Alemanha. Dali tem-se uma vista inesquecível do vale do rio Elba.

O Parque Nacional da Suíça Saxônica possui centenas de trilhas, que atraem adeptos a caminhadas e ecoturistas, sendo também um dos destinos favoritos para escaladores. Os aventureiros podem testar suas habilidades em mais de mil rochas verticais. Destino turístico de longa data, a Ponte Bastei, construída para servir de atração já em 1826, possibilita aos visitantes uma vista espetacular sobre as formações rochosas. A ponte é considerada um dos lugares mais românticos na Alemanha.