Policial que matou George Floyd é sentenciado a 22,5 anos de prisão

A Justiça dos Estados Unidos sentenciou nesta sexta-feira (25/06) o ex-policial Derek Chauvin a 270 meses (22,5 anos) de prisão pela morte do afro-americano George Floyd, em 25 de maio de 2020.

Chauvin, de 45 anos, já havia sido considerado culpado em abril pelas três acusações que pesavam contra ele, faltando apenas a declaração da sentença, num julgamento considerado o mais importante envolvendo um caso de violência policial nos EUA nas últimas décadas.

A vítima de 46 anos morreu sufocada após Chauvin imobilizá-la no chão de uma rua na cidade de Mineápolis por nove minutos e meio, após a suspeita de Floyd ter passado uma nota falsa de 20 dólares. A morte desencadeou uma série de protestos em todo o país e se tornou um símbolo da luta contra o racismo após décadas de excessos cometidos pela polícia contra as minorias.

A sentença de 22 anos e meio ficou aquém dos 30 anos solicitados pelo promotor Matthew Frank, que afirmou que "torturado é a palavra certa'' para definir o que o oficial fez contra Floyd. "Não foi um tiro momentâneo, um soco no rosto. Foram nove minutos e meio de crueldade contra um homem que estava indefeso e apenas implorando por sua vida", disse Frank.

Antes de a pena ser proferida, Chauvin quebrou seu silêncio de mais de um ano no tribunal para oferecer condolências à família da vítima e lhe desejar "paz de espírito".

Familiares de Floyd também se pronunciaram nesta sexta-feira durante a audiência. O irmão Philonise Floyd clamou ao juiz que impusesse pena máxima ao ex-policial. "Minha família já foi condenada à prisão perpétua", disse ele. "Nunca seremos capazes de trazer George de volta."

Outro irmão da vítima, Terrence Floyd, cobrou explicações de Chauvin sobre a morte do parente. "Por quê? O que você estava pensando? O que se passava pela sua cabeça quando colocou o joelho no pescoço do meu irmão?", questionou.

Em fala gravada em vídeo e exibida no tribunal, a filha de Floyd, Gianna Floyd, de 7 de anos, disse que gostaria de poder dizer a seu pai que "eu sinto sua falta e eu te amo".

"Costumávamos jantar todas as noites antes de irmos para a cama. Meu pai sempre costumava me ajudar a escovar os dentes", continuou a filha, dizendo que tem uma longa lista de coisas que gostaria de fazer com o pai. "Eu quero brincar com ele, me divertir, viajar de avião."

Com bom comportamento, Chauvin pode receber liberdade condicional após servir dois terços de sua pena, ou cerca de 15 anos. Após a sentença, ele foi levado imediatamente de volta à prisão.

"Não consigo respirar"

Em audiência em 20 de abril, Chauvin, que havia se declarado inocente de todas as acusações, foi condenado pelos crimes de homicídio involuntário em segundo grau, homicídio em terceiro grau e homicídio doloso em segundo grau.

Durante o julgamento, os 12 jurados ouviram depoimentos de 45 testemunhas, incluindo pessoas que estavam no local quando Chauvin deteve Floyd, policiais, especialistas médicos, além de horas de evidências em vídeo.

Nas imagens registradas por testemunhas, Chauvin aparece forçando seu joelho sobre o pescoço de Floyd, algemado e deitado de bruços na rua, por nove minutos e meio.

"Não consigo respirar", repetiu a vítima diversas vezes. A frase se tornou um símbolo de resistência contra a violência policial em todo o país. Ele havia sido detido sob a suspeita de tentar comprar cigarros em um mercado com uma nota falsa de 20 dólares.

Durante o julgamento, a defesa alegou que Chauvin teria agido como "um oficial de polícia sensato". Os advogados tentaram gerar dúvidas quanto às causas da morte, afirmando que as condições da vítima no momento da detenção teriam sido agravadas por problemas cardíacos ou até pela fumaça do escapamento da viatura policial, da qual ela estava próxima.

Mas um médico pneumologista afirmou no julgamento que Floyd morreu sufocado devido aos baixos níveis de oxigênio no sangue. O especialista rejeitou enfaticamente a teoria da defesa de que o uso de drogas e problemas de saúde da vítima teriam sido a causa da morte.

"Uma pessoa saudável submetida ao que Floyd foi submetido teria morrido", disse o médico, que era testemunha de acusação e analisou os registros do caso.

Ele disse ao júri que a respiração de Floyd foi severamente enfraquecida pela posição em que estava e com Chauvin e outros policiais de Mineápolis pressionando seu pescoço e costas.

Chauvin foi afastado da força policial junto com os outros três agentes envolvidos na ação que resultou na morte de Floyd. Os outros policiais envolvidos – Tou Thao, Thomas Lane e J. Alexander Kueng – também enfrentam acusações em conexão com a morte e serão julgados separadamente.

