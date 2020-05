Policiais alemães salvam ouriço preso em copo de milk-shake

A polícia alemã atendeu a uma ocorrência um tanto peculiar na madrugada desta terça-feira (05/05): o resgate de um pobre ouriço cuja cabeça ficou presa num copo de plástico.

O "resgate" do animal foi realizado por policiais de Bremerhaven, no norte da Alemanha, que encontraram o animal se debatendo no meio de uma rua. A polícia local afirmou que o animal provavelmente caiu na "armadilha" ao sentir o cheiro do conteúdo do copo: um milk-shake velho de banana.

Os policiais libertaram o animal do copo e o soltaram em um campo nas proximidades. A polícia de Bremerhaven publicou uma imagem do resgate no Twitter. A legenda diz: "muito tentador".

Em um comunicado, a polícia local pediu que as pessoas sejam mais conscientes ao jogarem fora embalagens usadas. "Latas, copos e embalagens podem se tornar uma armadilha mortal para os ouriços. Portanto, em prol dos animais: Sempre jogue lixo na lixeira", disse a polícia de Bremerhaven.

Há dois anos, a polícia da Baviera também se envolveu em um resgate similar, soltando outro ouriço que tinha ficado preso num copo de sorvete, numa estrada rural.

Na ocasião, policiais apontaram que o copo provavelmente foi jogado pela janela de algum carro que trafegava na região.

Neste início de primavera na Europa, ouriços que acordaram da hibernação podem ser vistos à procura de alimento, ficando propensos a serem vítimas de xícaras, latas e outros recipientes de comida jogados de forma desleixada.

Em 2018, foi a vez de a polícia de Erfurt recolher próximo à catedral da cidade dois ouriços que haviam tomado uma gemada batizada com álcool de garrafas que haviam sido jogadas no chão. Eles foram tratados no zoológico da cidade.

JPS/ots

