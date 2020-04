Policiais alemães são atacados ao aplicar medidas de isolamento

Os alemães em geral têm obedecido às medidas de distanciamento social impostas no país para frear o avanço do coronavírus, mas algumas vezes a polícia precisa entrar em cena, e o controle nem sempre é fácil.

Na última sexta-feira (10/04), policiais de Frankfurt, no oeste da Alemanha, foram atacados por homens com pedras e barras de ferro enquanto tentavam aplicar medidas de distanciamento social, anunciaram autoridades locais no sábado.

Em um comunicado, a polícia disse que na noite da última sexta-feira policiais que realizavam uma patrulha pararam o carro quando viram um grande grupo de pessoas na rua. O grupo estava ignorando de maneira escancarada as medidas de isolamento social que foram impostas em toda a Alemanha, que proíbem aglomerações de mais de duas pessoas em público.

Quando um policial saiu da viatura, um dos membros do grupo atirou uma pedra no veículo. Os membros do grupo fugiram e os policiais não conseguiram detê-los.

Pouco depois, um segundo policial foi atacado por cerca de 20 pessoas quando saiu do veículo.

"Alguns homens estavam armados com pedras, telhas e barras de ferro e ameaçaram os policiais", diz o comunicado. Um dos homens atirou uma placa de metal de cinco quilos – o objeto não atingiu os policiais.

Após a chegada de reforços, incluindo um helicóptero, a polícia localizou e prendeu seis suspeitos, com idades entre 23 e 31 anos, em um apartamento na cidade. Foram confiscadas várias armas brancas no apartamento, incluindo facas e espadas de samurai. Os homens devem ser indiciados por agressão, tentativa de lesão corporal e vandalismo.

Este foi o primeiro incidente do tipo relatado na Alemanha desde que foram impostas medidas de isolamento social em todo o país, em março.

No estado de Hessen, onde está localizada Frankfurt, pessoas que violarem as regras podem ser multadas. No caso de aglomerações com mais de duas pessoas, a violação pode render multa de 200 euros (1.100 reais) para cada infrator – há exceções para membros da mesma família. Em caso de reincidência, os infratores podem ser presos.

Na Sexta-feira Santa, a polícia já estava em alerta para potenciais violações das medidas de isolamento. Além de ser um feriado, o dia registrou altas temperaturas, favorecendo que as pessoas saíssem de casa.

As medidas de isolamento social devem vigorar até pelo menos 19 de abril, mas a previsão é que elas sejam prorrogadas.

