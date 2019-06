Polícia procura crocodilos em lago na Alemanha

Glória e esplendor da Prússia: os belos palácios de Brandemburgo

Palácio Cecilienhof

O Palácio Cecilienhof, que também fica no Neue Garten, foi o último prédio construído pela família Hohenzollern, no estilo de uma casa de campo inglesa. Com o fim da Segunda Guerra, de 17 de julho a 2 de agosto de 1945, ali se escreveu história. No Cecilienhof, as nações vitoriosos se encontraram para a Conferência de Potsdam, que marcou o fim da Segunda Guerra e começo da Guerra Fria.