Polícia detém homem que fez quatro reféns em café na Holanda

Um drama com reféns na Holanda que durou várias horas na manhã deste sábado (30/03) terminou sem feridos ou mortos, com todos os reféns liberados e um homem preso.

As autoridades disseram que não havia razão para suspeitar de uma "motivação terrorista" no incidente, que ocorreu em um café famoso entre os jovens na cidade de Ede, a 85 quilômetros a sudeste de Amsterdã.

"O último refém acabou de ser libertado. Uma pessoa foi presa. Não podemos compartilhar mais informações no momento", anunciou a polícia no X.

Vários meios de comunicação locais informaram que um homem "confuso" invadiu o café nas primeiras de sábado e fez ameaças, mantendo quatro pessoas como reféns. O local, chamado Cafe Petticoat, costuma ficar aberto até tarde aos finais de semana, com música.

O incidente provocou uma grande mobilização, incluindo policiais de operações especiais e especialistas em explosivos. A polícia esvaziou o centro da cidade e evacuou os moradores de cerca de 150 prédios próximos ao local.

Um grupo inicial de três pessoas foi libertado, com imagens da emissora pública NOS mostrando-os saindo do prédio com as mãos para o alto. O quarto refém foi libertado pouco tempo depois, e um homem foi preso.

As imagens da NOS mostraram um homem ajoelhado no chão com as mãos atrás das costas, enquanto os policiais o prendiam com algemas.

Casos anteriores na Holanda

No ano passado, um homem de 27 anos armado com dois revólveres manteve várias pessoas como reféns em uma loja da Apple em Amsterdã, provocando uma tensa situação de cinco horas.

O impasse terminou quando o suspeito foi atropelado por um carro de polícia enquanto perseguia o último refém, que fugiu desesperadamente para se libertar e saiu correndo da loja. Mais tarde, ele morreu no hospital em decorrência dos ferimentos.

A Holanda já presenciou uma série de ataques terroristas, mas não na escala de outros países europeus, como a França ou o Reino Unido. Em 2019, o país foi surpreendido por um tiroteio em um bonde na cidade de Utrecht que causou quatro mortes.

No incidente mais grave envolvendo um ataque terrorista, o diretor de cinema holandês Theo van Gogh, que se declarava contra o Islã, foi baleado e esfaqueado até a morte em 2004 em Amsterdã por um homem ligado a uma rede terrorista islâmica holandesa.

