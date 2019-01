Polícia de Berlim usa Youtube para atrair recrutas

Uma estranha batida de tambor e várias fotos em preto e branco da polícia se sucedem na tela. Então, de repente, soam um sininho e uma melodia tocada ao piano, acompanhando uma tela rosa e azul. É quando nos encontramos com Helena, a estrela loira e sorridente do novo blog de vídeo da polícia de Berlim.

Einfach Helena (simplesmente Helena) está no ar no canal oficial da polícia de Berlim no Youtube desde o início de dezembro. Seus quatro episódios já acumularam mais de 50 mil cliques até o momento, além de elogios e críticas pela iniciativa, destinada a incentivar, através das mídias sociais, o recrutamento de novos integrantes para polícia da cidade – em especial do sexo feminino.

Mais mulheres na força

A diretora do Departamento de Polícia de Berlim, Barbara Slowik, descreve a iniciativa como um "empurrão para conseguirmos mais mulheres", em entrevista à agência de notícias alemã DPA. Slowik disse recentemente ao jornal alemão Bild que as mulheres representam cerca de 20% da força.

Slowik também afirma que a polícia vem tentando atingir uma geração mais jovem, mais conectada às mídias sociais. Após assumir o cargo em abril de 2018, ela vem reformando os procedimentos de treinamento da polícia após as críticas ao processo.

O contingente feminino da polícia de Berlim é de cerca de 20%





Em cada episódio, a recruta Helena, de 29 anos, fala diretamente aos telespectadores, compartilhando seu entusiasmo por ser uma estagiária da polícia e fornecendo uma visão interna de seu atual estágio no processo de treinamento.

"Eu garanto que você jamais terá um dia aborrecido", diz ela no vídeo introdutório. "Todo dia é diferente, e é isso que é tão legal em ser uma policial."

A câmera então a acompanha os bastidores do seu dia a dia com colegas estagiários, ela mostra desde como vestir o uniforme da polícia até sua primeira aula de tiro.

"Momento ‘uau'"

"Esse é simplesmente um momento ‘uau‘!", festeja Helena, descrevendo o momento em que experimentou seu uniforme pela primeira vez.

Mais tarde, ela mostra ao espectador dicas básicas de treinamento de armas em um galpão de tiro. "Eu não tinha ideia de quanta força eu precisaria, qual exatamente era o peso do gatilho, até onde eu precisava puxá-lo com o dedo”, diz "Foi definitivamente divertido", afirma, já do lado de fora do galpão de treinamento. Outro vídeo mostra os componentes básicos de um uniforme policial.

Os vídeos são curtos, têm entre 4 e 9 minutos de duração. Helena conta também que não conseguiu encontrar vídeos na internet quando ia começar seu estágio na polícia e queria mais informações sobre a carreira de policial.

Internautas são encorajados a deixar comentários sob o vídeo, e as respostas vão do tom crítico ao questionamento, havendo também comentários positivos.

"Estou realmente incomodado com o fato de a polícia de Berlim permitir esse tipo de propaganda/autopromoção", escreveu um internauta. "Eu acho os vídeos afetados e exagerados."



"Motivação pura", elogiou outro logo abaixo. "Eu continuo ficando cada vez mais animado para fazer o teste de aptidão! Por favor, mais de um vídeo por semana!"

Muitos também pedem dicas sobre o processo de triagem por que os candidatos têm de passar para iniciar um estágio.

Alguns usuários acusam Einfach Helena de copiar sua abertura de outro blog de vídeo famoso no país, o Bibis Beauty Palace, série de moda e maquiagem popular da blogueira alemã Bianca Heinicke.

As tatuagens de braço de Helena têm sido outro aspecto que origina comentários, já que apenas recentemente a polícia de Berlim mudou suas regras para permitir que pessoas tatuadas se juntassem à força.

Segundo o site da polícia de Berlim, a corporação pretende contratar cerca de 340 novos policiais em 2019 e 440 em 2020. Em média, 10 a 15 candidatos são necessários para preencher uma vaga. Embora a polícia tenha um número elevado de candidatos a cada ano, muitos não conseguem passar pelos vários testes de aptidão para preencherem uma vaga.

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| WhatsApp | App | Instagram | Newsletter