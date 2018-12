Polícia alemã busca mais de 450 neonazistas

Centenas de neonazistas procurados pela polícia na Alemanha estão soltos, apesar dos mandados de prisão emitidos contra eles. Segundo reportagem publicada nesta terça-feira (04/12) pelo jornal Neue Osnabrücker Zeitung, a revelação foi feita pelo governo alemão, em resposta a um questionamento encaminhado pela bancada parlamentar do partido A Esquerda.

De acordo com o Ministério do Interior alemão, até o fim de setembro, 467 radicais de direita estavam sendo procurados pela polícia. Deles, 108 foram alvos de mandados de busca por crimes de motivação política.

Mas o número de mandados de prisão não cumpridos para crimes em geral é consideravelmente maior: cerca de 175 mil, de acordo com o Sindicado da Polícia alemã (GdP, na sigla em alemão).

"Esse é um sinal preocupante de alerta para a execução da lei neste país", afirma o vice-presidente do GdP, Jörg Radek. Ele considera os 467 neonazistas foragidos um "número relativamente pequeno” diante do total. "Mas o Estado de Direito deve considerar também a reputação da Alemanha no que se refere a criminosos neonazistas”, pondera.

Após um aumento significativo entre 2014 e 2016, o número de extremistas de direita procurados pela polícia mudou apenas ligeiramente. Em setembro de 2017, foram registrados 501 casos. Até março deste ano, o número caiu temporariamente para 457.

Quase um em cada quatro é considerado um criminoso violento. Dos 467 extremistas de direita, 110 são listados como "violentos" pelas autoridades de segurança, e 99 neonazistas são expressamente procurados por crimes violentos.

Alguns dos extremistas de direita estão no exterior. Dos neonazistas que são procurados há mais de meio ano, 29 deixaram o país, segundo o Ministério do Interior alemão. Entre os destinos, estão Áustria, Polônia, República Tcheca e Itália.

A maioria dos mandados de prisão é deste ano (382), enquanto 120 são de 2017 e 56 foram emitidos em 2016. Alguns outros são mais antigos, indo até 2009.

MD/dpa/afp

______________

